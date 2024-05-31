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網購免稅品規定放寬！6月1日起可直接線上結帳

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
財政部示意圖。圖／聯合報系資料照片
財政部示意圖。圖／聯合報系資料照片

購買香水、精品等免稅商品為來將更方便。財政部關務署30日公布修正「免稅商店設置管理辦法」部分條文，放寬免稅商店市區預售規則，民眾未來出國前在網路上購買免稅品，可直接線上提供護照登機證等資料結帳，不用再親自到免稅店市區實體預售中心才能結帳，新制將於6月1日生效。

關務署官員表示，主要是考量到科技日新月異及網路普及化，民眾消費模式已從傳統實體店面，逐步轉變為網路購物型態，因此修正「免稅商店設置管理辦法」，新增免稅商店的市區預售中心，可提供網路銷售結帳服務。

過去民眾若想在出境前「預購」免稅商品，例如香水、精品等，即便在免稅店購物網看中商品、加入購物車，也要親赴免稅商店市區預售中心，出示護照、登機證或登船證等，才能結帳付款，並在出境時於機場或港口領貨。

新制於6月1日生效後，民眾將可在線上預購結帳、上傳護照與登機證相關資訊，無須再到免稅店市區預售中心現場結帳。不過關務署強調，新措施實施後，對免稅貨物管控力道會同樣嚴謹。

登機證 護照

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