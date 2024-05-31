出境前預購免稅品 財部：6/1起開放線上結帳

鑑於近年網購盛行，財政部表示，免稅商店市區預售中心將開放網路銷售結帳服務，有出國規劃的民眾未來可在線上先預購商品，並提供護照與登機證相關資訊，免親赴預售中心結帳，新制6月1日生效。

財政部關務署修正「免稅商店設置管理辦法」，新增免稅商店的市區預售中心，可提供網路銷售結帳服務。官員指出，主要考量是隨科技日新月異及網路普及化，民眾消費模式已從傳統實體店面，逐步轉變為網路購物型態。

財政部關務署官員表示，現在民眾若想在出境前「預購」免稅商品，比如香水、精品等，就算在免稅店購物網看中了商品、加入購物車，也要到免稅商店市區預售中心，出示護照、登機證或登船證等，才能結帳付款，並在出境時於機場或港口領貨。

關務署官員指出，新制6月1日生效後，民眾將可在線上預購結帳、上傳護照與登機證相關資訊，無須再到免稅店市區預售中心現場結帳；官員強調，新措施實施後，對免稅貨物管控力道會一樣嚴謹。

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