子女結婚該送現金還是房子才節稅？ 挑「1時間」贈與可得最大免稅額度

孩子快結婚了，送房子或現金最能節稅？許多父母親在孩子結婚時，會為孩子準備房子或現金，當作慶祝小倆口結婚的賀禮，不過，如果送孩子大紅包，同樣也會牽涉到贈與稅規定，因此，送現金還是房子好呢？

每年每人有244萬的贈與免稅額，許多人對此都不陌生，因此，在子女婚嫁時，父母親也常利用贈與免稅額將財產移轉給子女，當作是慶祝結婚的紅包，不過，除了244萬的贈與免稅額外，子女婚嫁時還有不超過100萬元的金額，可不計入贈與總額。

善用免稅額，選「這時間」結婚可得最大額度

如果父母親贈與的金額較大，又如何省下大筆贈與稅？資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛指出，假設A男預計在農曆年前結婚，且適逢新曆年底、年初之時，父母親如果各使用兩個年度244萬免稅額，再加上不計入贈與總額的100萬婚嫁贈與財物，這也代表A男可以從父母身上取得共1176萬元的免稅贈與。

若結婚對象的父母親，同樣也有大量資產需要贈與，這對新人在結婚時，可從雙方父母取得共2352萬元的免稅贈與金額。

不過，贈與稅的免稅額是以「贈與人」的角度計算，洪連盛說，許多民眾誤以為每人每年244萬的免稅額，是以「受贈人人數」計算。如果有兩個小孩，這兩個小孩可享有父母親的免稅額度仍只有488萬，而非兩人都有各488萬的額度。

洪連盛也提醒，如果家庭資產集中在父母其中一人身上時，通常建議先做夫妻間的贈與，因為夫妻間贈與免稅，當另一方取得資金後，再贈送給子女。另外，要特別留意的是，如果夫妻間相互贈與後，再轉贈給子女的時間、金額都太接近，仍可能面臨國稅局以「實質課稅原則」來課徵原資產持有人的贈與稅，因此，夫妻間如想善用244萬元的贈與稅免稅額，平常也需累積另一半的資力，以免被國稅局以實質課稅原則補稅加罰。

送房比送現金節稅？會計師：房地合一稅要注意

此外，父母可能會思考直接送房子，還是給現金，能省下的贈與稅最多。洪連盛指出，遺產及贈與稅法對於贈送的資產價值，會依照資產種類而有不同規定，如果直接送現金，就按照現金的金額課稅；如果是送不動產，課稅價值會依土地公告現值，以及房屋的評定標準價格，來認定課稅的價值。

舉例來說，假設父親決定送一間市價2744萬元的房子給孩子，如果是以現金贈與的話，扣除父親贈與免稅額的贈與淨額為2500萬，以此計算10％贈與稅，等同要繳納250萬元的贈與稅。

如果是直接送房子的話，假設這間2744萬元的房子，其土地公告現值及房屋評定標準價為1244萬元，再扣除父親的244萬元贈與免稅額，其贈與淨額為1000萬元，再計算10％贈與稅，也就是說，直接贈送房子的贈與稅只要繳納100萬元，比起直接贈與現金，可省下上百萬元的贈與稅。

但是，洪連盛提醒，雖然送房子的方式，似乎省下不少贈與稅，但未來當孩子將房子賣掉時，將可能會被課徵高額的房地合一稅。

由於從2016年開始，若個人出售2016年取得的不動產，需依市價減去原始取得成本及費用後，來計算不動產交易所得，再依照房地合一課稅新制的持有年限，分別課徵15到45％不等的房地合一所得稅。

這也就是說，若父親送一間市價2744萬元的房子，其房屋評定現值及土地公告現值總價值只有1000萬的不動產給兒子，當兒子未來如果以3000萬出售這間房子時，兒子在申報房地合一的所得額是獲利2000萬。如果兒子持有的期間是6年，必須按20%課徵房地合一所得稅，繳納400萬的所得稅。因此合計贈與稅100萬再加所得稅400萬，總共要交給國庫500萬的稅金。

但如果父親給兒子2744萬元的現金去買房子，未來兒子以3000萬的金額賣出，不動產的交易所得僅有256萬元，房地合一的所得稅稅金僅有51.2萬元，合計贈與稅250萬總稅負只有301.2萬元。

也就是說，如果贈與的資金是要用來讓孩子買不動產，必須將未來再出售的稅負成本，也納入評估之中。

（本文出自2024.05.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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