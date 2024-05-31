綜所稅申報截止日10萬戶未完成 國稅局加班收件
距報稅季截止剩不到12小時，財政部統計，已有超過650萬戶完成申報，換算約剩10萬戶晚鳥族尚未完成，提醒儘速透過網路、手機系統申報，若有臨櫃需求，各地區國稅局今天中午持續提供服務，且收件延長至晚間7時。
今年綜所稅申報繳納為法定的1個月期間，也就是自5月1日至今天。據財政部統計，目前已有超過650萬戶完成申報，其中採網路報稅（含手機）者約556萬戶，手機報稅則有約208萬戶。
目前完成綜所稅申報的超過650萬戶，約占前一年度申報總件數663萬件的98%，若以此推算，仍有約10萬戶尚未完稅。
財政部今天提醒，尚未報稅的民眾，善用網路及多元繳稅管道儘速完成申報，透過網路申報的截止時間可到晚上12時；同時，各地區國稅局今天中午持續提供服務，且收件延長至晚間7時，有臨櫃需求的民眾務必把握時間。
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