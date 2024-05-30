企業主個人帳戶收營業款 恐補稅
台灣有許多中小型家族企業，財政部中區國稅局表示，常有企業主利用負責人或配偶的個人帳戶收受營收款項，卻沒有依規定記載帳簿、並如實申報繳納營業稅及營所稅，若遭國稅局查獲，恐遭補稅加罰。
中區國稅局近期查核發現，甲公司為求資金調度便利性，於是利用負責人的個人帳戶收取公司貨款及墊付進貨款項與各項費用。
國稅局核對甲公司申報資料與收款明細，並給予甲公司說明及補正資料機會，在釐清收付款性質後，甲公司才坦承使用個人帳戶收取公司部分營收款項，共查獲甲公司短漏報銷售額1.6億餘元，未如實申報營業稅及營所稅，補稅800萬餘元，並處罰鍰400萬餘元。
國稅局呼籲，企業主若有公私帳戶混用，應先自行檢視是否因疏忽而違反稅法規定，只要在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，自動補報並補繳所漏稅捐，可加計利息、免予處罰。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言