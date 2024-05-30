房屋供宗教使用 仍要課稅
教堂、寺廟可免徵房屋稅，但財稅局提醒，民眾提供房子作為宗教團體使用，若仍登記在個人名下，將無法免房屋稅，應由已完成登記的財團法人或寺廟所有，才符合免稅要件。
財稅局表示，近來有民眾將自身房屋無償提供教會從事宗教活動使用，以為可免稅，結果仍收到稅單、應繳納房屋稅。
財稅局說明，依《房屋稅條例》規定，個人房屋即便提供教會從事宗教活動使用，且教會已辦妥財團法人登記，但房屋登記在個人名下，非登記為教會所有，就不符合免稅要件，無法免徵房屋稅。
財稅局提醒民眾，房屋若符合相關減免規定，應由納稅人在減免原因、事實發生日起30日內，檢附財團法人登記證明或寺廟登記證影本等相關證明文件，向房屋所在的稅捐稽徵機關申請房屋稅減免，若逾期申請，則會從申請當月起適用減免。
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