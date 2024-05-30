繼承農地免遺產稅 須符合五要件才能享優惠

財政部中區國稅局表示，親屬過世時，若遺產中有作農業使用的農業用地，同時符合五項要件，就能享有免課遺產稅優惠。

中區國稅局表示，遺產中若有農業用地要適用免稅優惠，應同時滿足五項條件，分別是「由繼承人或受遺贈人承受」、「該農地在被繼承人死亡時已是農用」、「取得農業部核發農地農用證明」、「農地自繼承後五年內仍作農用」，並向國稅局「申報該筆農地且主張農業用地扣除額」。

國稅局指出，實務上民眾最常出現疏漏，就是被調查發現農地未作農業使用。納稅人可能在申報被繼承人遺產稅時，未主張農業用地扣除額，直到國稅局核定遺產稅後，才備妥主管機關核發的農業使用證明書，向國稅局申請更正；或是原本雖有列報農地扣除額，卻未檢附農業部核發的農業使用證明書，之後才申請證明書補上。

國稅局表示，繼承人取得的農用證明書，若是在被繼承人死亡日後才由農業部核發，國稅局還須查明農地在被繼承人死亡時是否為農用。

一旦被發現當時農地沒有作農用，而是作其他用途，甚至有商業營利行為（如夜市等），在子女繼承後才整地恢復農用，就與遺贈稅法規定不符，無法適用農業用地扣除額。

國稅局提醒，繼承人申報遺產稅，若已檢附農業使用證明書列報農業用地扣除額，並經國稅局核定，繼承人往後五年內仍應繼續作為農用。

若在列管期間未繼續農用而移作他用，國稅局將發函通知限期恢復，若逾期仍未恢復，將依規定追繳遺產稅。

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