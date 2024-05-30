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綜所稅申報95%民眾完成 今天截止收件延長至晚上7時

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
所得稅結算申報、房屋稅繳稅31日截止。 聯合報系資料庫
所得稅結算申報、房屋稅繳稅31日截止。 聯合報系資料庫

所得稅結算申報、房屋稅繳稅今（31）日截止，財政部賦稅署統計至29日，綜所稅完成申報件數共631萬件，約占95%，約有5%、33萬人還沒報稅

賦稅署指出，綜所稅完成申報件數已達631萬件，以去年總申報件數663萬件來估算，約有九成五已完成報稅；其中採稅額試算共94萬件，網路申報共534萬件，兩者合計628萬件，占已完成申報件數的99.5%，可說是最主流的報稅方式。

所得稅申報情形
所得稅申報情形

營所稅方面，賦稅署統計已完成申報101萬件，以去年總申報件數106萬件來推估，已有九成五營利事業完成申報；至於未分配盈餘申報件數共61萬件。

賦稅署呼籲，所得稅結算申報將於今日截止，尚未報稅的民眾，可善用網路與多元繳稅管道完成申報，且網路申報認證方式多元，系統可自動試算稅額，附件上傳不須再送紙本，納稅人可多加利用。

此外，為服務有臨櫃需求的民眾，各地區國稅局今日中午將持續提供服務，收件時間延長至晚上7時。

財政部也鼓勵民眾多以「網路取代馬路」，透過網路或手機申報，認證方式相當多元，相當方便，民眾可以多加利用。

除了所得稅外，賦稅署也提醒，房屋稅繳納期限同樣今日截止，民眾若遺失或尚未收到繳款書，可向房屋所在地地方稅捐稽徵機關申請補發，或利用憑證、已註冊健保卡及密碼等方式，登入地方稅網路申報網站，線上查繳稅款

賦稅署提醒，依《稅捐稽徵法》規定，納稅人未在繳納期限內繳清稅款，每超過三日應按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%，若超過30日仍未繳納，將移送強制執行。

賦稅署表示，為了便民，財政部提供多元繳稅管道，納稅人除線上查繳稅款外，也可持繳款書到代收稅款金融機構以現金或票據繳納。

稅額若在3萬元以下，可至四大便利商店繳納；也可透過自動櫃員機、信用卡、晶片金融卡、行動支付等方式繳稅。

報稅 所得稅 稅款

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