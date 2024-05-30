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報稅季只剩一天！ 仍有30萬戶未申報

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
112年度所得稅與房屋稅結算申報將於31日截止，財政部賦稅署表示，統計截至29日為止，綜所稅完成申報件數已達631萬件。報稅示意圖。圖／本報資料照片
112年度所得稅與房屋稅結算申報將於31日截止，財政部賦稅署表示，統計截至29日為止，綜所稅完成申報件數已達631萬件。報稅示意圖。圖／本報資料照片

112年度所得稅與房屋稅結算申報將於31日截止，財政部賦稅署表示，統計截至29日為止，綜所稅完成申報件數已達631萬件，占前一年度申報總件數95%；營所稅完成申報件數已達101萬件，占前一年度申報總件數95%。

賦稅署指出，112年度綜所稅完成申報件數已達631萬件，其中稅額試算件數94萬件，網路申報件數534萬件，兩者合計628萬件，占112年度已完成申報件數的99.5%；至於112年度營所稅完成申報件數已達101萬件，而111年度未分配盈餘共申報61萬件，前一年度申報總件數則為65萬件。

賦稅署呼籲，112年度所得稅結算申報將於今日截止，尚未申報所得稅，可善用網路與多元繳稅管道完成申報，且網路申報認證方式多元，系統可自動試算稅額，附件上傳不需再送紙本，可多加利用。此外，各地區國稅局明日中午將持續提供服務，收件時間也延長至晚上7時，有臨櫃需求的民眾可把握時間。

賦稅署也提醒，112年度房屋稅結算申報期間同樣在今日截止，若遺失或尚未收到繳款書，可向房屋所在地地方稅捐稽徵機關申請補發，或利用自然人／金融／工商憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TW FidO），登入地方稅網路申報作業網站，線上查繳稅款

依《稅捐稽徵法》規定，納稅義務人未於上述繳納期限內繳清應納稅款者，每逾三日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%，若超過30日仍未繳納，將移送強制執行。

賦稅署表示，為利稅款繳納，財政部提供多元繳稅管道，納稅義務人除利用上述線上方式查繳稅款外，也可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納。稅額若在3萬元以下，可至四大便利商店繳納；也可透過自動櫃員機、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。另外，還可使用行動裝置或開辦電子（行動）支付工具繳稅服務業者的APP，掃描繳款書上QR-Code進行繳稅。

國稅局 所得稅 稅款 結算申報 財政部

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