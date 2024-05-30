談稅制改革 莊翠雲：續滾動檢討暫無規劃開賦改會
財政部長莊翠雲今天談及稅制改革時表示，會繼續滾動檢討、及時處理，財政部除在民國107年進行大幅的所得稅制優化，後續也增訂長照扣除額、優化幼兒扣除額等，目前沒有規劃啟動第4次賦改會。
莊翠雲今天率所屬相關單位赴立法院財委會，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。
民進黨立委邱志偉質詢時關切，第3次賦稅改革委員會議距今已15年，面對台灣社會、經濟、人口結構改變，短期之內有無召開第4次的可能性。
莊翠雲回應，對於稅制的改革，財政部持續滾動檢討，包含107年進行大幅的所得稅制優化，以及108年度增訂長照特別扣除額、幼兒學前特別扣除額相關變革等，針對第4次賦改會可能性，「目前並沒有這樣的規劃」，會繼續檢討、及時處理。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
▪ 北市店面單價王每坪400萬 商仲：買家看好都更效益
▪ 小資族要租屋還是要買房？ 專家傳授原則
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言