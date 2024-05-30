談稅制改革 莊翠雲：續滾動檢討暫無規劃開賦改會

財政部長莊翠雲今天談及稅制改革時表示，會繼續滾動檢討、及時處理，財政部除在民國107年進行大幅的所得稅制優化，後續也增訂長照扣除額、優化幼兒扣除額等，目前沒有規劃啟動第4次賦改會。

莊翠雲今天率所屬相關單位赴立法院財委會，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委邱志偉質詢時關切，第3次賦稅改革委員會議距今已15年，面對台灣社會、經濟、人口結構改變，短期之內有無召開第4次的可能性。

莊翠雲回應，對於稅制的改革，財政部持續滾動檢討，包含107年進行大幅的所得稅制優化，以及108年度增訂長照特別扣除額、幼兒學前特別扣除額相關變革等，針對第4次賦改會可能性，「目前並沒有這樣的規劃」，會繼續檢討、及時處理。

商品推薦