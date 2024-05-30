為拿7500租屋補助、反多繳140萬的稅？專家：假合約非自住恐犯詐欺罪
精明的咖啡店長遇到了一個神秘的建議，他的好友、一位房地產仲介，向他透露了一個誘人的秘密：「只要在租約上寫下你的地址，你就能每個月輕鬆領取7500元的租屋補助」，這讓咖啡店長心動不已。
當她忍不住跟Ｒ姐分享這個消息時，R姐提醒她：「你的計劃中，不是要在5到6年後換房子嗎？如果有出租行為，那麼你將無法享受房地合一稅的自住優惠」。
咖啡店長好奇地問：「那麼，有沒有自住優惠究竟差多少呢？」
R姐說明：「根據房地合一稅的規定，如果出售的房產符合自住要求，你可以享有高達400萬元的免稅額，並且超過免稅額的部分只需按照10％的稅率繳納。相較於一般案件持有5年～10年房地合一稅20％，稅率打5折，相當優惠。」
R姐繼續舉例說明：
假設你賣掉的房子賺了1000萬元，自住優惠，首先你可以扣除400萬的免稅額，剩下的600萬元按10％的稅率計算，你需要繳納的房地合一稅大約是60萬元。
如果你想進一步減輕稅負，還可以考慮使用房地合一稅的重購退稅。
我提醒店長：「如果你使用假租約來申請補助，那麼你就不符合自住條件。這樣一來，同樣1000萬元的利潤，因為不能扣除400萬的免稅額，而且你將面臨20％的房地合一稅率。房地合一稅由60萬膨脹為200萬。而且，你也無法利用重購退稅來退回已繳的稅金」。
假租約申請補助，最終得不償失。
千萬要記住，不動產的稅務優惠都是給自住！
警方也提醒，使用虛假租約和不實資訊申請補助的行為，已經觸犯了詐欺等刑事罪行。
咖啡店長感激地說：「R姐，你真是我的天使，我馬上叫停這個計劃」。
◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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