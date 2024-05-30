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不動產買賣收取仲介費 要課綜所稅
財政部台北國稅局表示，個人居間仲介不動產買賣獲取佣金，屬《所得稅法》規定的執行業務所得，應併入綜合所得總額課徵綜所稅。
台北國稅局說明，一般而言，買賣雙方或一方會按買賣價格的一定比例計算佣金給付介紹人，作為仲介費，而取得佣金的個人，若不能提示相關費用證明文件核實減除，可依財政部訂定執行業務者費用標準（一般經紀人），以佣金收入的20%作為必要費用，將佣金收入減除必要費用後的餘額即為所得額，併計當年度綜合所得總額報繳所得稅。
國稅局舉例，甲君於2020年間出售一筆不動產，成交總價1億元，甲君取得出售不動產價款後，按成交總價2%支付佣金200萬元給介紹人乙君，但乙君辦理2020年綜所稅結算申報時，卻未申報該筆所得，經國稅局查獲，乙君主張未保存相關費用憑證，國稅局於是以乙君收取佣金收入200萬元的20%計算必要費用40萬元，核算乙君2020年度執行業務所得為160萬元，除核定補徵稅額外，並依《所得稅法》規定處罰。
國稅局呼籲，個人居間仲介不動產買賣獲取的佣金收入，應申報繳納綜所稅，若有漏未申報及納稅，在稽徵機關查獲前，請儘速向戶籍所在地國稅局辦理補申報及補繳所漏稅款，並加計利息，以免受罰。
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