營業人進項登錄錯誤 有條件免罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，使用網路申報營業稅的營業人，若因「登錄錯誤」導致多報進項稅額占全部進項稅額比率在7％以下，可免予處罰。

中區國稅局解釋，所謂「登錄錯誤」主要是指營業人依法可申報扣抵銷項稅額的進項憑證，在上網報稅時的輸入錯誤，包括資料登錄錯誤、漏登錄及重複登錄等情形。

至於以其他非實際交易對象的營業人所開立進項憑證、作廢發票或其他不可扣抵的進項憑證申報扣抵，國稅局指出，這已構成「虛報進項稅額」的違章行為，無法免罰。

舉例來說，甲公司與所屬分支機構採分別報繳，甲公司的會計人員同時處理總、分支機構營業稅網路申報，誤將載明買受人為甲公司的統一發票，充當甲公司某分支營業所的進項憑證申報扣抵銷項稅額，這種情況下將無法主張「登錄錯誤」適用免罰。

國稅局提醒，使用網路申報營業稅的營業人，應該以符合規定的進項憑證申報扣抵銷項稅額，同時應注意登錄資料的正確性。

國稅局 營業稅 統一發票

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