營業人銷貨獎勵金 注意列報方式
財政部中區國稅局表示，營業人為促進銷售，提升業績，常以提供獎勵金方式激勵經銷商，這筆獎勵金在申報營所稅時，要留意列報方式。
對支付獎勵金的營業人而言，應列為銷貨折讓，避免誤列為其他費用；而取得獎勵金的經銷商則應列報進貨折讓。
中區國稅局表示，在查核個案時發現有營業人錯誤列報。某公司2021年營所稅申報營業收入淨額3,000萬元，因未能提示成本相關帳簿文據，而以同業利潤標準毛利率20％申報，其中申報「其他費用」高達500萬元。
經深入查核，公司是將支付給經銷商的獎勵金390萬元列報為其他費用，經依規定轉列為「銷貨折讓」，並按毛利率20％核定，營業毛利減列78萬元，同時營業費用減列390萬元，核定補徵營所稅62.4萬元。
國稅局表示，營業人依經銷契約取得或支付的獎勵金，應依進貨或銷貨折讓處理，並應依法開立或取得相關憑證，以免申報錯誤。
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