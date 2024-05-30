直系卑親屬可代位繼承 報稅時減去扣除額

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
當第一順位遺產繼承人在繼承開始前就去世或喪失繼承權，由其「直系血親卑親屬」代位繼承其應繼分。圖為示意圖。 中新社
當第一順位遺產繼承人在繼承開始前就去世或喪失繼承權，由其「直系血親卑親屬」代位繼承其應繼分。圖為示意圖。 中新社

財政部高雄國稅局表示，子女對父親遺產拋棄繼承，仍可代位繼承祖父母遺產。

高雄國稅局表示，日前接獲民眾詢問，父親在2021年死亡時，姊妹三人皆已拋棄繼承，今年祖父死亡，祖母早已亡故，僅有伯父在世，姊妹三人能否代位繼承祖父遺產並申報遺產稅扣除額？

國稅局表示，依《民法》規定，當第一順位遺產繼承人在繼承開始前就去世或喪失繼承權，由其「直系血親卑親屬」代位繼承其應繼分，因此姊妹三人雖已對父親遺產拋棄繼承，依規定，仍可代位繼承祖父遺產，與伯父同為繼承人，申報遺產稅時也可減除扣除額。

國稅局說明，此案辦理遺產稅申報時，其繼承人為伯父及三姊妹共四人，其中姊妹三人分別年滿21歲、19歲及15歲，扣除額的計算應依《遺產及贈與稅法》規定，繼承人若為子女，配合物價指數調整，2024年繼承案件，每人可從遺產總額中扣除56萬元；至於未成年者，按其年齡距成年的年數，每多一年再加扣56萬元。

本案中，四位繼承人每人56萬元，共224萬元，再加上未滿18歲繼承人的扣除額，以距離成年尚有三年乘以56萬元，共168萬元，直系血親卑親屬扣除總額為392萬元；若姊妹三人對祖父遺產皆拋棄繼承，僅伯父申報繼承，則扣除額為56萬元。

國稅局提醒，只有在第一順位遺產繼承人於繼承開始前即死亡或喪失繼承權時，其直系血親卑親屬如子女、孫子女等可代位繼承，不過其餘順位繼承人並沒有代位繼承資格，申報前應小心確認。

國稅局 遺產稅

延伸閱讀

夫突過世沒留遺囑！婆婆要媳「拋棄繼承」：他是我花錢養大的

法官出手！官民對「罰多少」各退一步 行政訴訟上訴創調解首例

報稅要快 國稅局淡水所推手機報稅輕鬆五步驟

父留下巨額遺產、母幫繳6百萬遺產稅...還要補繳贈與稅？專家指1舉動可免繳

相關新聞

官方鼓勵長期投資 企業出售三年持股享優稅

財政部台北國稅局表示，目前證所稅停徵，公司買賣股票所得雖不用申報營所稅，但應計入基本所得額（最低稅負制）申報，其中，出售...

直系卑親屬可代位繼承 報稅時減去扣除額

財政部高雄國稅局表示，子女對父親遺產拋棄繼承，仍可代位繼承祖父母遺產。

營業人進項登錄錯誤 有條件免罰

財政部中區國稅局表示，使用網路申報營業稅的營業人，若因「登錄錯誤」導致多報進項稅額占全部進項稅額比率在7％以下，可免予處...

營業人銷貨獎勵金 注意列報方式

財政部中區國稅局表示，營業人為促進銷售，提升業績，常以提供獎勵金方式激勵經銷商，這筆獎勵金在申報營所稅時，要留意列報方式...

買黃金條塊雖免營業稅 業者仍需開發票、中獎還可領獎

近來金價大漲，黃金交易頻繁，財政部中區國稅局表示，使用統一發票的營業人銷售免徵營業稅的黃金條塊，仍應開免稅統一發票，銷售...

企業投資智慧機械、5G、資安租稅優惠 5月底前快申請

採曆年制的營利事業，112年度營利事業所得稅結算申報，若要依產業創新條例（產創條例）申請租稅優惠適用要把握最後兩天時間辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。