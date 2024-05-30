直系卑親屬可代位繼承 報稅時減去扣除額

財政部高雄國稅局表示，子女對父親遺產拋棄繼承，仍可代位繼承祖父母遺產。

高雄國稅局表示，日前接獲民眾詢問，父親在2021年死亡時，姊妹三人皆已拋棄繼承，今年祖父死亡，祖母早已亡故，僅有伯父在世，姊妹三人能否代位繼承祖父遺產並申報遺產稅扣除額？

國稅局表示，依《民法》規定，當第一順位遺產繼承人在繼承開始前就去世或喪失繼承權，由其「直系血親卑親屬」代位繼承其應繼分，因此姊妹三人雖已對父親遺產拋棄繼承，依規定，仍可代位繼承祖父遺產，與伯父同為繼承人，申報遺產稅時也可減除扣除額。

國稅局說明，此案辦理遺產稅申報時，其繼承人為伯父及三姊妹共四人，其中姊妹三人分別年滿21歲、19歲及15歲，扣除額的計算應依《遺產及贈與稅法》規定，繼承人若為子女，配合物價指數調整，2024年繼承案件，每人可從遺產總額中扣除56萬元；至於未成年者，按其年齡距成年的年數，每多一年再加扣56萬元。

本案中，四位繼承人每人56萬元，共224萬元，再加上未滿18歲繼承人的扣除額，以距離成年尚有三年乘以56萬元，共168萬元，直系血親卑親屬扣除總額為392萬元；若姊妹三人對祖父遺產皆拋棄繼承，僅伯父申報繼承，則扣除額為56萬元。

國稅局提醒，只有在第一順位遺產繼承人於繼承開始前即死亡或喪失繼承權時，其直系血親卑親屬如子女、孫子女等可代位繼承，不過其餘順位繼承人並沒有代位繼承資格，申報前應小心確認。

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