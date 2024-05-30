官方鼓勵長期投資 企業出售三年持股享優稅

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
出售股票持有期間滿三年，所得可以半數計稅。 圖／聯合報系資料照片
出售股票持有期間滿三年，所得可以半數計稅。 圖／聯合報系資料照片

財政部台北國稅局表示，目前證所稅停徵，公司買賣股票所得雖不用申報營所稅，但應計入基本所得額（最低稅負制）申報，其中，出售股票持有期間滿三年，所得可以半數計稅。

為鼓勵長期投資，所得基本稅額條例規定，企業出售本身已持有滿三年以上的股票，在計算基本所得額時，就可以減半計稅。換言之，股票持有期間的認定將會是能否減半計稅的關鍵。

企業出售股票減半課稅規定
企業出售股票減半課稅規定

台北國稅局舉例，企業較常出現的疑問，像是出售被投資公司因盈餘或資本公積轉增資而取得股票，在取得日期認定上，依規定應以「除權基準日」為準，用來判斷是否符合持有滿三年而享受減半課稅優惠的依據。

國稅局舉例，甲公司在2016年元旦購入面額10元的乙公司公開發行股票1,000股，乙公司於2022年6月15日經股東會決議配發每股2元的股票股利，並訂定除權基準日為2022年8月15日，甲公司共取得乙公司200股的股票股利。

之後，甲公司於2023年6月15日將所持有的乙公司股票1,200股全部出售，在申報時，將全數1,200股都減半計稅。然而，其中200股持有期間，應以除權基準日2022年8月15日認定，計算出持有期間未滿三年，應全數計入基本所得額，遭到國稅局調整補稅。

國稅局另外提醒，並非出售所有未上市櫃或未登錄興櫃股票所取得報酬，都屬於證券交易所得，僅限依《公司法》第162條規定經主管機關簽證發行股票者，才須申報基本所得稅額。

國稅局呼籲，企業若希望享有《所得基本稅額條例》中有關證券交易所得減半課稅的租稅優惠，應留意所獲配股票取得日的認定規定，正確計算應計入基本所得額的證券交易所得，以免遭稽徵機關調整補稅。

5月報稅季即將結束，財政部提醒，出售股票課稅方式，會依據投資標的、投資人身分而不同，提醒報稅時應留意稅負計算、申報方式。

國稅局 股票

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