買黃金條塊雖免營業稅 業者仍需開發票、中獎還可領獎

近來金價大漲，黃金交易頻繁，財政部中區國稅局表示，使用統一發票的營業人銷售免徵營業稅的黃金條塊，仍應開免稅統一發票，銷售其他貴金屬，則應全額開立應稅統一發票。且消費者要注意，購買黃金或其他貴金屬取得的統一發票，不管應稅或免稅，如有中獎，都是可以領獎。

中區國稅局舉例說，業者如同時銷售黃金條塊25萬元、純金項鍊6萬元（內含加工費1萬元）及白金戒指1萬元 ，依規定要開免稅統一發票30萬元（黃金條塊25萬元+純金項鍊純金部分5萬元）及應稅統一發票2萬（含稅金額=純金項鍊加工費1萬元+白金戒指1萬元）。

中區國稅局說明，依加值型及非加值型營業稅法規定，免徵營業稅的黃金僅包含金條、金塊、金片、金幣及純金金飾或飾金等純黃金鑄造商品，但不含加工費，使用統一發票的營業人，銷售帶有加工費的純黃金飾品時，要分別開立免稅及應稅統一發票。

至於銷售K金、白金、銀、礦石、珠寶等非純黃金商品，無免徵營業稅規定適用，應全額開立應稅統一發票。

中區國稅局近日查獲銀樓業者銷售黃金及其他貴金屬，未依規定開立應、免稅統一發票，致遭補稅處罰。該局特別提醒，營業人應依規定開立統一發票，如未依規定開立並給與免稅統一發票，縱無短漏稅捐，仍違反稅捐稽徵法應給與憑證之規定，最高可處罰100萬元，籲請營業人留意，勿因疏忽而觸法。另統一發票給獎辦法並無規定免稅發票中獎不予給獎，也提醒消費者記得索取統一發票。

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