企業投資智慧機械、5G、資安租稅優惠 5月底前快申請
採曆年制的營利事業，112年度營利事業所得稅結算申報，若要依產業創新條例（產創條例）申請租稅優惠適用要把握最後兩天時間辦理。
中區國稅局說明，最近3年無違反環保、勞工或食安相關法律且情節重大者的公司或有限合夥事業如有投資智慧機械、5G、資安產品或服務投資支出，依產創條例其支出總金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、10億元以下，可選擇以支出金額5%抵減當年度應納營所稅或以支出金額3%自當年度起3年內抵減各年度應納營所稅，擇定後不得變更，並以不超過當年度應納營所稅30%為限。
中區國稅局提醒，申報期間已接近尾聲，採曆年制的營利事業如要申請適用投資抵減，應於5月31日前依抵減辦法登錄經濟部建置申辦系統，完成線上申辦作業，並於辦理112年度營所稅結算申報時，依規定格式填報並檢附相關證明文據，送所在地稅捐稽徵機關核定投資抵減稅額，逾期將不得適用投資抵減。
另外，中區國稅局也提到，關於營利事業若有依規定應申報營利事業受控外國企業(CFC)所得者，應於辦理結算申報時，依規定格式揭露相關資訊及檢附證明文件。
營利事業如未能依限檢附CFC經會計師簽證的財務報表或替代該財務報表的其他文據，應在5月31日前敘明理由向稽徵機關申請延期提供。
中區國稅局說明，營利事業依營利事業認列受控外國企業所得適用辦法規定申請延期者，延長期間最長不得超過6個月，採曆年制者可延期至今年11月30日前提供，並以1次為限。
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