稅務訴願 先繳部分稅款
財政部台北國稅局表示，納稅義務人提起訴願前，應先繳納復查結果的應納稅額三分之一稅款或相當擔保，否則可能會被強制執行。
財政部指出，納稅義務人若對核稅處分不服，而申請復查，可暫緩移送執行；但若對復查決定仍有不服，則應先就復查決定應納稅額，繳納三分之一或提供相當擔保，才能依法提起訴願。
國稅局舉例，納稅義務人甲君對國稅局核定其2019年綜所稅應納稅額90萬元不服，申請復查未獲變更，甲君未依規定先繳納30萬元稅額就提起訴願，國稅局於是依法移送行政執行分署執行，並徵起40萬元。
甲君主張其銀行存款已遭執行分署全數強制執行，且徵起40萬元已超過復查決定應納稅額的三分之一，要求國稅局撤回執行，但由於此案徵收稅款是由執行分署強制執行所獲償，不屬於移送執行後甲君要求自行繳納稅款，仍不得撤回執行。
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