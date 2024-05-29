外籍人士海外帳戶贈款 計入受贈人基本所得額

財政部台北國稅局表示，外籍人士從國外帳戶匯款贈與境內個人時，這筆匯款不屬於贈與稅課徵範圍，而應計入受贈人的個人基本所得額計算基本稅額（最低稅負)。

據最低稅負制規定，海外財產若超過100萬元，應計入個人基本所得額、課徵基本稅額。當外國人贈與國外財產給境內個人時，對受贈人來說，屬因受贈取得海外所得，應申報最低稅負。

台北國稅局舉例，美國籍的A君與在中華民國境內居住的B君為叔姪關係，A君2023年從其美國銀行帳戶匯款5萬美元（約新台幣160萬元）贈與B君，雖然A君贈與B君的境外資金不屬境內財產，可免徵贈與稅。

但B君受贈取得的海外財產金額已超過新台幣100萬元，因此B君申報2023年綜所稅時，應將受贈的5萬美元依受贈時匯率折算為新台幣，計入個人基本所得額計算基本稅額。

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