2024年租屋補助多項條件放寬！大學生可申請、舊戶不用重送件、期限到這天

如果以往你是租屋族但卻無法領到租屋補助的朋友這次有可能可以領到喔，因為這次得租屋補助資格相較於往年又再放寬了不少，尤其是年齡的下修就連在外租屋的大學生也可以申請。下面就跟著小弱肌整理的資料來看看你符不符合資格吧。

首先來看看2024租屋補助的重點

1、由於民法修正18歲即為成人，所以18歲起即可申辦。 2、本次的補貼專案採隨到隨辦，截至113年12月31日止。 3、內政部表示未來申請租屋補助皆不需要再提供房東資料。 4、舊戶直接補貼不需重新申請。 5、放寬房屋適用範圍。

如合約內已註明不可申請租屋補助還是可以申請且房東不可以此解約（有罰則）。

申請資格

1、已成年(年滿18歲) 。

2、未成年，已於安置教養機構結束安置無法返家。

3、未成年，父母之一方已死亡，另一方非本國人。

申請限制

1、申請人之家庭成員均無自有房屋。

家庭成員指申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之未成年子女（胎兒、未成年子女以申請人或其配偶為該未成年子女之權利義務行使或負擔者為限）、受申請人或其配偶監護之人。

舉例來說，即使申請人的爸爸或媽媽有自住宅，只要申請人或配偶及其未成年的子女都未擁有自住宅就可申請。

2、家庭成員平均每人每月所得，應低於租賃房屋所在地中央及直轄市政府主管機關，當年度公布的最低生活費3倍。

舉例而言，新北市每人每月平均所得為4萬8仟元，家庭A成員3人合計所得135萬，每人每月平均所得為135萬元/3人/12個月=3萬7仟5百元；低於新北市每人每月平均所得為4萬8仟元，符合標準。

家庭B成員2人，合計所得180萬，每人每月平均所得為180萬/2人/12個月=7萬５仟元，未低於新北市每人每月平均所得為4萬8仟元，不符合標準。

3、家庭成員均未受政府其他相關補助，除有下列情形不再此限制。

家庭成員正接受政府其他租金補貼，該家庭成員切結取得租金補貼資格之日起自願放棄原租金補助。

申請人承租住宅法，在接受租金補貼之日起，自願放棄接受社會住宅租金補助。

家庭成員同時為政府其他住宅相關協助方案申請人外之其他家庭成員。

補助對象-共分為3等級

第1級，家庭成員2人以上，成員中具有低收入戶身分者或家庭成員3人以上，成員中具有中低收入戶者。

第2級，未屬第1級及第3級條件者。

第3級，家庭成員1人，未滿40歲，未具有經濟或社會弱勢身分者。

誰可以享有加碼補助？

1、單身青年：40歲以下並單身提高補助金額至1.2倍。

2、育有未成年子女家庭(含胎兒)：1人1.4倍，2人1.6倍，3人以上1.8倍。

3、新婚家庭：新婚2年內提高補助至1.3倍。，

4、社會及經濟弱勢家庭：經濟弱勢1.4倍，社會弱勢1.2倍。

例子1：新北市為例新婚夫妻原可領4000元，經加碼補助1.3背後可領5200元。

例子2：台北市為例單身25歲青年原可領3000元：經加碼補助1.2倍可領3600元。

申請時間

這次的補貼專案根據內政部說明採隨到隨辦，申請時間至113年12月31日止。

需要房東同意嗎？

申請不需經由房東同意，也不需房東的資料來進行辦理。

房東也不可以以申請租屋補助為由在合約內任意漲租，如有此情形房客也可向縣市政府申訴要求改正，如未改正者可處罰緩。

有試算方式嗎？

有，政府試算網址請點此。

內政部租金補助諮詢專線（02）-7729-8003

目前補助只到今年底，明年尚待確認，所以把握現在還可以有補助的機會！

如果你的房東以此為藉口，在合約內漲租或威脅不給申請的話，也可以向各縣市政府進行舉發。罰款可達50萬元且按次處罰。

最後曾經身為租屋族的小弱肌想和各位租屋朋友說不要讓自己的權益睡著了，如果房東不給申請就勇敢檢舉下去吧（雖然現在申請也不需要房東同意）。

你我的一小步，一起攜手來改進台灣這個不健全的租屋市場。

部分資料為小弱肌上網搜尋而來，如有錯誤歡迎指正。詳細資訊可上內政部查詢。

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