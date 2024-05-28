跨境網購遭詐 準備好文件6個月內可申請退稅
跨境網路詐騙頻傳，財政部關務署公告，若遇詐騙導致進口報單原申報事項與實到貨物不符，可依在進口貨物放行隔天起6個月填具「個人跨境網購詐騙更正進口報單退稅申請書暨切結書」，並附上跨境網購交易文件、進口課稅證明文件、原貨證明及警方開具的受理案件證明，向進口地海關申請更正進口報單退還溢繳稅款。
關務署指出，經審認屬同批進口貨物完稅價格在2000元以下低價免稅貨物，不計入進口次數頻繁認定原則所定半年度內6次進口免稅放行次數。另外， 申請更正進口報單，依海關徵收規費規則免徵收100 元修改處理費。
此外，跨境網購貨物若發現損壞或規格、品質與原訂合約不符，由國外廠商賠償或調換者，可依關稅法相關規定，於原貨物進口放行隔天起1個月內填具「個人跨境網購進口貨物賠償或調換免稅申請書」，並檢附原訂購合約，像是網購訂單及付款證明、國外廠商同意賠償調換證明文件、進口課稅證明文件及原貨證明文件，向海關申請賠償或調換進口貨物免稅，不需要提供公證報告。
而辦理賠償調換的原進口貨物完稅價格總計未超過5000元，且是經國外廠商聲明放棄無須復運出口的不良品，不用送海關查驗，亦無須辦理殘值估稅或監視銷毀。
立委先前在立院質詢，海外網購盛行，依照目前規範，消費者遇到詐騙，像收到假貨或空盒想退稅難以退貨、退稅，進口貨物退換貨、退稅要附上八種文件，包含調換進口申請書、國外同意退貨說明、公證報告也須繳交費用6000元。且退貨時間金錢成本高，多數人選擇認賠，傳統B2B概念已經不適用，要求關務署應該修法改善。
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