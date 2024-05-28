企業買古董與藝術品 報稅時不得列報折舊
財政部台北國稅局表示，企業購買古董及藝術品，陳列擺設於辦公室或營業處所，申報營所稅時，不可列報折舊費用或各項耗竭及攤提。
台北國稅局指出，依《所得稅法》規定，資產需屬於「折舊性」或「遞耗」性質，才能逐年提列折舊或計算各項耗竭及攤提。
所謂折舊性或遞耗性質，是指資產在通常情況下，因時間經過或使用次數增加，其價值會隨之減低；但是古董及藝術品等物品，其交換價值或使用價值，通常並不會因時間經過而發生相對程度的比例貶損，甚至可能因時間推進而增值。
因此，古董及藝術品沒有耐用年數的問題，既不屬於折舊性固定資產、也不屬遞耗資產，尚不得列報折舊費用或各項耗竭及攤提。
國稅局舉例，甲公司辦理2021年營所稅結算申報，將購置藝術品費用210萬元，按自行估計耐用年數三年提列折舊費用70萬元，經該國稅局查核，以藝術品性質屬增值性資產，不得提列折舊費用，予以調減該藝術品的折舊費用70萬元，補稅14萬元。
國稅局呼籲，企業購買古董及藝術品，應留意上開規定，審慎區分資產性質，以免遭稽徵機關調整補稅。
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