父母失智財產遭非法贈與、盜領...該如何討回？律師點關鍵：孩子要得長輩信任

許多失智症患者的親屬，是在接手照顧患者，甚至在患者身故後，才驚覺「失智爸媽的財產竟然都已經被過戶（不動產）、被轉/領出（存款）、或保單變更受益人（甚至解約）了！」

這時候，客戶來找我做諮詢討論：「我該如何把失智父母的財產給追回來？」

我一定會先問：「你的父／母親，有被監護宣告嗎？」

通常得到的答案是：「沒有」。為什麼這麼問？

很簡單，因為如果已經被監護宣告了，那麼在監護宣告登記的日期之後，所做的財產過戶或匯款等處理財產的行為，只要沒有監護人簽名同意，那就是無效，一定可以把錢給討回來。法院的監護宣告裁定及醫師的鑑定報告，就是你最有力的證據。

那如果是輔助宣告呢？那麼除了法院的輔助宣告裁定公文，你還需要其他的補強證據！

接著我再問：「那你有帶父／母親去做過神經內科的失智症相關檢測嗎？例如：MMSE（簡易心智量表）、CDR（臨床失智症嚴重度評量表）、CASI（認知功能障礙檢查量表）？」

得到的回答通常有：

「有，可是後來就沒再繼續看診...」

「我不確定，之前不是我在帶父母親看醫生的...」

「有，我可以去找找相關資料！」

「雖然不是我帶去看的，但我知道有去看過神經科...」

如果是有去看過神經內科或精神科等相關科別的，我都會請客戶去向醫院調相關病歷紀錄。

因為我需要看到「是否有MMSE（簡易心智量表）、CDR（臨床失智症嚴重度評量表）、CASI（認知功能障礙檢查量表）...等診斷證明存在？」

而這也是法院實務上，當親屬們為失智的家人追討被不法移轉的財產時，法院比較認同的證據！

我們一起來看一個，實務上成功討回失智症患者財產的案件。

「法院到底看的是哪些證據？來證明失智患者，是在辨識能力不足的情況下，移轉（過戶）財產。」

小傑擔任房仲人員，而黃太太是他的阿姨，因為阿姨和姨丈沒有小孩，所以平常有些事情，黃太太就請小傑協助處理。黃太太察覺黃先生的記憶力及判斷能力有明顯下降的情況後（例如， 去店裡買東西，明明已經付過錢了，還是會繼續塞錢給店家...），帶黃先生去神經內科就診，並經醫生做了MMSE（簡易心智量表）、CDR（臨床失智症嚴重度評量表）、CASI（認知功能障礙檢查量表）的失智評估檢測，相關分數顯示，黃先生已有認知功能障礙。

沒想到黃太太竟夥同小傑，誘騙黃先生簽署授權書給黃太太，可以出售黃先生名下房產，之後就由小傑尋找到賣家。在房產出售之後，黃太太取得款項，而小傑則賺到仲介的佣金。

後來，黃先生的孩子（和前妻所生）發現父親的身體狀況有異（之前孩子們因為黃太太的原因，因此選擇和父親的生活保持一定的距離，大家各過各的比較自在），而黃太太也通知前妻的孩子們，她沒有辦法自行處理照顧黃先生，請孩子們也一起要接手分擔。

孩子們照顧父親的同時才發現，原先父親出租中的一間房子，竟在他們不知情的情況下被出售了！

在考量到父親的身體狀況之後，他們認為「房屋出售，應非父親的本意」。

孩子們就去詢問父親：「爸，您有請阿姨把您名下ＯＯ路的房子出售嗎？」

果然父親回答：「有這一回事嗎？不都是讓你阿姨幫忙收租金而已，有賣嗎？我怎麼不知道？」

在得到父親的答案後，孩子們透過律師的協助，開始了追討財產的法律行動：

第一步：孩子們先聲請監護宣告，成為父親的監護人（法定代理人），才能代表父親透過法院程序追討財產。

誘騙失智患者的財產，可能構成刑法準詐欺罪。

第二步：提告黃太太與小傑，刑事準詐欺罪。

在法院審理程序中，告訴人（要幫父親追回來財產的孩子們），會遇到的最大困難，通常是「失智症患者，在做相關法律行為時（本案中就是簽署賣房的授權書給太太時）的『當下』，認知判斷能力究竟是否正常？」。

而告訴人（孩子們）要能證明「父親判斷能力『不』正常，有認知障礙」，才能成功幫父親拿回財產！

本案中有提出哪些證據，才成功讓法院認同父親有認知障礙呢？

一、「在簽署授權書的日期之前（這是關鍵）」，黃先生就有做過前述的MMSE（簡易心智量表）、CDR（臨床失智症嚴重度評量表）、CASI（認知功能障礙檢查量表）的失智評估檢測病歷紀錄。並且分數顯示，判斷能力有問題。

二、協助黃先生做失智評估的王醫師，願意到法院作證，說明做檢測時的情況，與醫師如何判斷黃先生的認知能力有問題。

例如：醫生提到，其中有一項測驗是請黃先生寫出一句完整的句子，測驗前會向受測者解釋所謂完整的句子，必須要包含「主詞、動詞、受詞」，並沒有限制要寫出哪方面的句子。

若是受測者不理解，測驗時也不會舉出例句給受測者模擬，檢驗員在評量時先向受測者解釋後，僅要求受測者寫出一段完整的句子就可以，而黃先生在經過解釋之後，仍僅能寫出自己的名字。

三、其他與黃先生有互動的證人，願意出庭作證說明，他們觀察到黃先生有哪些「不正常」的情況。

本案中，因為黃先生是榮民身份，因此有榮民服務員林小姐願意出庭作證，黃先生從某年間（簽署授權書日期之前）開始，就偶爾會忘記前一天講過的話或之前的事，因此，林小姐在訪視紀錄上，曾記載黃先生有失智現象的紀錄。

再者，告訴人們也要證明被告，也就是黃太太和小傑，對於黃先生失智的情況是清楚的，並且利用黃先生的病情，誘騙他簽署賣房的授權書。

本案中，因為是黃太太及小傑陪同就醫，並且醫療紀錄中有記載，因此病歷紀錄就是一個證據。

因此，本案成為「少數」失智症患者，在患者被騙財產時，沒有被監護宣告的情況下，家屬之後還能成功透過法院程序，將被告定罪，並且透過協商，將賣房的錢返還給失智症患者的案例。

而如果被告（有的案例，是失智症患者被拐騙，贈與房產給親屬、或是匯款給親屬，甚至女朋友...）不願意透過協商的方式返還財產，那就只能另透過民事的訴訟程序，打官司把財產給取回。

最後筆者想分享的是，我常接到子女的諮詢，如何守住父母財產？

例如最近就有客戶詢問我：「吳律師，我是父親唯一的孩子，媽媽已經過世了。但父親現在70多歲了，最近交了女朋友；父親常去的往來銀行，他們有提醒我，爸爸最近常和這個女友來銀行，處理一些匯款的事。我擔心爸爸是不是有失智症狀，被這個女生騙了！我該怎麼辦？可以幫爸爸守住財產、強制帶爸爸去看醫生嗎？」

當被問到這種問題，我第一句話一定是先問：「請問你爸爸信任你嗎？因為法律上，目前爸爸是健康的完全行為能力人，你也不能逼迫爸爸去看醫生，要他願意和你一起去，而如果你平常就有在陪爸爸看其他科別的醫生，我想，多帶他去看神經內科的成功機率會比較大。」

「再者，目前要在爸爸同意之下，你才有辦法透過預告登記（不動產）、信託（動產或不動產）...等方式，幫你爸爸守住財產。也能先簽意定監護契約，這樣當你父親真被女友帶去登記結婚，並且後續聲請監護宣告，要成為監護人接管你父親財產的時候，你才有優先成為父親監護人的機會。但這些方法，都要『父親願意和你一起』簽訂相關契約，辦理法律程序。因此，關鍵是『你爸爸信任你嗎？』」

這個年代，詐騙集團很多都是放長線釣大魚，先和你培養感情，再騙你的錢了。筆者就聽過某個兒子感嘆，自己竟然還在不知情的情況下，吃過詐騙集團送上家門給母親的中秋月餅的案例！

詐騙集團都登堂入室和各位長輩博感情了，各位子女們，要幫父母守護財產，請先記得，平時要多建立自己和父母之間的信任啊。

參考法條：

刑法 第341條（準詐欺罪） 1、意圖為自己或第3人不法之所有，乘未滿18歲人之知慮淺薄，或乘人精神障礙、心智缺陷而致其辨識能力顯有不足或其他相類之情形，使之將本人或第3人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。 2、以前項方法得財產上不法之利益或使第3人得之者，亦同。 3、前2項之未遂犯罰之。 民法 第75條-（未被監護宣告之失智症患者，贈與、出售財產，立遺囑的糾紛源頭）無行為能力人之意思表示，無效；雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者亦同。 第76條-無行為能力人由法定代理人代為意思表示，並代受意思表示。

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