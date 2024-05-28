民眾遇海外網購詐騙包裹 6個月內備妥文件申請退稅

海外詐騙包裹退稅方案出爐，財政部指出，遭詐民眾可於進口貨物放行的隔天起6個月內填具申請切結書，檢附跨境網購交易文件、進口課稅證明、原貨證明（如開箱錄影），及警方開具的受理證明，向海關申請退稅費，相關規定即日起生效。

同時，若遭詐民眾海外網購進口貨物完稅價格落在新台幣2000元以下，財政部同步放寬該次進口免計入半年內6次的低價免稅放行優惠次數。

朝野立委指海外網購退貨、退稅過程繁瑣，要附上8種文件、包含公證報告等，可能產生6000元的公證報告費用，導致民眾遭假貨詐騙仍選擇認賠，盼政府提出對策。

根據財政部關務署端出的相關機制最新優化方案，可分為「跨境網購進口貨物賠償或調換免稅」、「跨境網購詐騙更正進口報單退稅」2大重點新規。舉例若民眾購買知名品牌藍牙音響，收到真品，但有瑕疵、可換貨，適用前者規定；但若是遭詐騙收到石頭或是仿冒品，則適用後者規定。

首先，針對「跨境網購進口貨物賠償或調換免稅」規定，個人跨境網購進口貨物，若發現損壞或規格、品質與原訂合約不符，國外廠商願意賠償或調換貨，民眾可在原收到貨物進口放行的隔天起1個月內，填具「個人跨境網購進口貨物賠償或調換免稅申請書」。

關務署官員表示，民眾同時須檢附原訂購合約（網購訂單及付款證明）、國外廠商同意賠償調換證明文件、進口課稅證明文件及原貨證明文件等4類文件，向海關申請賠償或調換進口貨物免稅，無須提供公證報告。

關務署官員指出，需辦理賠償調換的原本進口貨物，若完稅價格總計未逾5000元，且屬經國外廠商聲明放棄無須復運出口的不良品，可免送海關查驗，也無須辦理殘值估稅或監視銷毀。

第2，針對「跨境網購詐騙更正進口報單退稅」規定，當民眾不幸遭詐騙，導致進口報單的原申報貨物，與實到貨物不符，可在進口貨物放行的隔天起6個月內，填具「個人跨境網購詐騙更正進口報單退稅申請書暨切結書」，向海關申請更正進口報單，以及進口關稅、貨物稅、營業稅或推廣貿易服務費的退還。

關務署官員說明，民眾須檢附4種文件，包含跨境網購交易文件、進口課稅證明文件、原貨證明文件，及警方開具的受（處）理案件證明單；申請更正進口報單原需要的100元修改處理費，也無需繳納。

同時，現行法規規定，進口貨物完稅價格落在2000元以下者，民眾每半年度可享6次進口免稅優惠；若民眾海外網購遭詐，關務署同步放寬該次進口免計入半年內6次的免稅放行次數。

所謂原貨證明文件，關務署官員舉例，可為拍攝貨物外箱黏貼的快遞貨物分提單號碼標籤，及拆封後內容物的照片或影片等足以證明是原貨的相關資料。

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