外籍人士申報贈與稅 應向台北國稅局辦理
財政部台北國稅局表示，持有在台居留證的外籍人士若需申報贈與稅，應向台北國稅局申報，而非居留地址所在地國稅局。
台北國稅局表示，近來有民眾電話詢問，持有在台居留證之外籍人士，贈與房地給兒女時，應就近向贈與人居留地址所在地國稅局申報？或是向不動產所在地之國稅局申報？還是要比照一般外籍人士向台北國稅局申報贈與稅？
台北國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》規定，外籍人士贈與其在我國境內之財產應依法課徵贈與稅，並應向財政部台北國稅局申報贈與稅。
國稅局舉例，日本籍的甲君在台居留於高雄市，想要將其所有台中市房地贈與女兒乙君，因贈與人為外籍人士，應向台北國稅局申報贈與稅，而不是向居留地址或贈與時不動產所在地國稅局辦理申報。另外，甲君非中華民國國民，不適用網路申報，但可以至財政部稅務入口網站下載申報書連同應檢附文件，採用郵寄的方式向台北國稅局申報。
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