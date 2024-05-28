出售合建分屋節稅 有條件

財政部台北國稅局表示，出售合建分屋可適用房地合一稅單一稅率20%，不過必須是以自有土地與營利事業合建取得房地，若是出售繼承取得的合建房屋，仍應按持有期間採差別稅率課徵。

台北國稅局說明，為獎勵合建並促進土地利用，房地合一稅制明定，銷售符合該規定的不動產，可適用20%單一稅率，免按持有期間長短適用不同稅率，目的希望獎勵土地所有權人參與合建。不過，繼承人既然未以自有土地實際參與合建，就不屬於該20%單一稅率的適用對象。

合建房屋房地合一稅規定

國稅局舉例，納稅人甲君的父親在2021年8月1日購入土地，並與建設公司協議合建，房屋在2022年9月1日完成並由父親登記為所有權人，之後因父親死亡，甲君在2022年12月15日繼承登記取得後，馬上在同年12月31日出售。

甲君認為依房地合一稅相關規定，該房地是自土地取得日起算五年內完成合建，應按20%稅率計算房地交易所得稅，經國稅局查得甲君並非以「自有土地」參與合建，不可適用20%單一稅率，應依持有期間在二年以內，按稅率45%計算應納稅額，並予以補稅。

財政部提醒，除了交易以自有土地與建商合建的分回房地，還有三種房地交易同樣適用20%單一稅率，分別是非自願因素（如調職、房地遭強制執行）之房地交易、參與都更或危老重建後第一次移轉的房地交易、興建完成後第一次移轉房屋交易；而持有並設籍滿六年的自住房地，則可適用10%單一稅率。

國稅局提醒，適用房地合一所得稅課稅新制所計算之房地交易所得，依房地持有期間長短分別適用不同稅率，於繼承取得時，可將被繼承人持有期間合併計算；不過出售合建房地的交易所得，只有在納稅人以自有土地參與合建時，才可適用前述20%稅率。

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