綜所稅申報截止倒數5天 國稅局27日起中午加班收件
綜所稅申報倒數計時，截至目前已有超過553萬戶完成申報，約占去年總申報件數663萬件的83%，財政部提醒尚未申報的民眾可多利用手機報稅，盡速辦理結算申報。
今年綜所稅申報繳納為法定的1個月期間，也就是自5月1日至5月31日。隨申報季步入尾聲，國稅局將於5月27日至31日中午加班收件，報稅截止當日將延長開門至晚上7時。
根據財政部統計，截至目前已有超過553萬戶完成綜所稅申報，約占去年總申報件數663萬件的83%；其中，網路申報者近469萬戶，包含逾182萬戶採取手機報稅。
財政部財政資訊中心提醒，為避免各種「假退稅、真詐財」的不法行徑，若收到疑似以稅捐稽徵機關名義或來路不明的電子郵件、簡訊通知，切勿開啟連結及輸入個人資料，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的事件發生。
財政資訊中心表示，如遇可疑訊息或網站，可撥打165反詐騙專線或向各稅捐稽徵機關確認。
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