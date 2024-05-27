快訊

雷軍出手小米汽車大賣！陸企瘋「老闆網紅」真的萬無一失？

勞退金所得替代率58%？68%？計算有眉角

名廚「保師傅」曾秀保驟逝！享年66歲 美食家妻淚曝死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

個人於課稅年度中死亡 還是要報綜所稅

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
綜所稅報稅示意圖／本報系資料照片
綜所稅報稅示意圖／本報系資料照片

財政部高雄國稅局表示，日前民眾王太太來電詢問，配偶於2023年間死亡，今年5月照往例向國稅局查調所得，夫妻合併辦理綜所稅結算申報，申報後發現死亡配偶所得未併入申報，如何補救？

高雄國稅局解釋，我國境內居住之個人在課稅年度中死亡，死亡年度及以前年度的所得，若個人全年綜合所得總額超過當年度規定免稅額及標準扣除額的合計數，仍要辦理結算申報。

首先，如遺有配偶，應由生存配偶合併辦理結算申報，或由符合規定的納稅義務人列為受扶養親屬辦理申報，並可申報扣除全額的免稅額及標準扣除額。

第二，如無配偶、未被列報為受扶養親屬，或配偶為非境內居住者，應由遺囑執行人、繼承人或遺產管理人在個人死亡日起三個月內辦理結算申報所得稅，並就其遺產範圍內負一切有關申報納稅的義務；死亡個人的免稅額及標準扣除額，應按照該年度死亡前之天數，占全年天數的比例，換算減除。

國稅局說明，以王太太詢問事項為例，依規定要由生存配偶（王太太）為納稅義務人，於次年5月合併辦理當年度綜所稅結算申報，但若生存配偶於辦理申報時，無法以其自然人憑證或健保卡查得死亡配偶的所得資料，王太太必須持其身分證正本及死亡配偶之除戶戶籍資料或死亡證明書，就近至任一國稅局及所屬分局、稽徵所，查調死亡配偶的所得資料，合併辦理結算申報。

國稅局呼籲，納稅義務人綜所稅如有上述漏未申報死亡配偶所得的情形，記得儘速向國稅局辦理補報及加計利息補繳所漏稅款，以免受罰。

編輯推薦

報稅

延伸閱讀

買家分期付款中斷 溢繳營業稅可扣抵

報稅要快 國稅局淡水所推手機報稅輕鬆五步驟

父留下巨額遺產、母幫繳6百萬遺產稅...還要補繳贈與稅？專家指1舉動可免繳

報稅月過半倒數 汐止綜所稅申報僅有五成

相關新聞

綜所稅申報截止倒數5天 國稅局27日起中午加班收件

綜所稅申報倒數計時，截至目前已有超過553萬戶完成申報，約占去年總申報件數663萬件的83%，財政部提醒尚未申報的民眾可...

個人於課稅年度中死亡 還是要報綜所稅

財政部高雄國稅局表示，日前民眾王太太來電詢問，配偶於2023年間死亡，今年5月照往例向國稅局查調所得，夫妻合併辦理綜所稅...

申請地價稅減免 當心兩地雷

民眾為了節稅申請地價稅特殊稅率，常見有兩大錯誤。地方稅務局指出，首先是自用住宅土地，已不符合自住要件卻未申報；其次是核准...

買家分期付款中斷 溢繳營業稅可扣抵

高雄國稅局表示，營業人採分期付款方式出售貨物，客戶因故中斷付款時，若先前已開立全額發票、繳納全額營業稅，業者可準備證明文...

新聞中的法律／最惠客戶與低價策略的紅線

日前全聯因未履行併購大潤發時的其中一項承諾，即「禁止最惠客戶政策」，遭公平會重罰2,000萬元。此案引起外界對於通路商執...

報稅要快 國稅局淡水所推手機報稅輕鬆五步驟

每年五月就是民眾的報稅季節，除了報稅期間在5月1日起到5月31日止，而距離申報截止日5/31僅剩下不到一個星期，北區國稅局淡水稽徵所主任 廖祝君表示，除了尚未申報的民眾儘速辦理結算申報，其實用建議使用手機報稅，只要簡單的身份驗證及五個步驟，就可以迅速完成申報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。