新聞中的法律／最惠客戶與低價策略的紅線

日前全聯因未履行併購大潤發時的其中一項承諾，即「禁止最惠客戶政策」，遭公平會重罰2,000萬元。此案引起外界對於通路商執行最惠客戶條款的討論。

所謂最惠客戶條款，單就文意解釋，通常指事業要求對方銷售產品給自己的價格，不得高於對方銷售給其他事業的價格，如此一來，商家就能向消費者保證「我賣的價格是最低價」，消費者可從該商家獲得最優惠價格或待遇，一般來說，這種條款通常出現在通路商與供貨商的供銷契約中。

不過，供應商為何要答應商家這種條件？關鍵點在於「市場力量」。當商家具備一定的市場力量，就擁有愈強的議價權，可與供應商協調價格。

在《民法》契約自由基礎下，作為企業或個人，無論是生意對象、契約內容、是否締結或終止契約等，都是基於雙方自由意志所訂定，在契約中約定最惠價格與條件，原本是契約自由原則下可由雙方自由約定的條款。

但契約自由原則不代表任何契約條款皆有效，更不代表這些契約條款不會牴觸其他法律。與契約自由原則相對應的是「契約正義」，顯失公平的契約，在民法上仍可能無效。更何況，《公平交易法》為維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，促進經濟安定與繁榮，也可能因限制競爭或不公平競爭，而涉及公平交易法罰則。

而執行最惠客戶政策之所以會受到限制，甚至踩到法律紅線，重點在於，當具有一定市場力量的通路商在執行最惠客戶政策時，會導致市面上各通路價格趨於一致，且供應商也可能為了配合該通路商，選擇自行吸收成本，或提高其他通路價格、減少支援其他通路優惠來因應最惠客戶政策，導致客戶在市場無法找到對自身最有利價格，反倒限制市場競爭，讓市場價格無法因供需而調整，影響公平交易秩序。

但究竟「具有市場力量」如何定義？公平會曾對市場力量提出實務上的判斷標準，衡量市場力量是否可能會限制競爭時，市場力量的具體標準是以「市占率15%」為門檻。不過，公平會也留下伏筆，在某些特殊情況下縱使市占率未達15%，仍會落入管制範疇。

至於企業在市場競爭時採納低價策略，顧名思義就是降低價格，可能涉及的是《公平交易法》第20條第3款，其紅線是「阻礙競爭者」，在法律上，由「有限制競爭之虞」、「低價利誘」、「阻礙競爭者參與或從事競爭」三大要件所構成。因此前提也是商家本身具有市場力量，並且透過「低價利誘」方式，進一步阻礙其他競爭者加入市場。

低價策略與最惠客戶政策雖都涉及較低價格問題，但低價策略通常是指商家自己訂出一個優惠低價來爭取交易機會，白話來說，就是商家給予對方優惠，而不會對交易相對人產生限制；而最惠客戶政策則是要求對方要給自己低價優惠，因此可能限制交易相對人，二者概念有所區別。

無論最惠客戶政策或低價策略，單就行為來看，本身都不構成絕對違法，然而，當商家具有一定市場力量時，採取這些商業策略，就可能有「限制競爭之虞」。因此商家的商業策略，應謹慎為之。（本文由群勝國際法律事務所所長歐陽弘口述，記者許如鎧採訪整理）