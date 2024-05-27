買家分期付款中斷 溢繳營業稅可扣抵
高雄國稅局表示，營業人採分期付款方式出售貨物，客戶因故中斷付款時，若先前已開立全額發票、繳納全額營業稅，業者可準備證明文件，向國稅局申請將多繳的營業稅扣抵銷項稅額。
國稅局舉例，甲公司2023年2月1日以分期付款方式，銷售機器設備給乙公司，金額105萬元，包含銷售額100萬元、營業稅5萬元，分十期付款，甲公司收第一期價金時，就一次全額開立統一發票，報繳營業稅5萬元。
但乙公司在支付四期價金、共42萬元後，從第五期起因資金困難違約未付，甲公司依約取回該設備，剩餘未能收回的價款共63萬元，包含銷售額60萬元、營業稅3萬元，等於先前已多付3萬元營業稅，此時甲公司可備妥相關證明文件，向國稅局申請核實扣減銷項稅額。
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