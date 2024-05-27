申請地價稅減免 當心兩地雷
民眾為了節稅申請地價稅特殊稅率，常見有兩大錯誤。地方稅務局指出，首先是自用住宅土地，已不符合自住要件卻未申報；其次是核准適用特別稅率，用途變更後卻未辦理申報。
地價稅每年11月開徵，課稅所屬期間為每年1月1日至12月31日，民眾若要申請減免或特殊稅率，記得留意相關適用要件，以免遭到地方稅稽徵機關查獲，遭到補稅甚至處罰。
首先最常見的地價稅減免為自用住宅用地，由於自住用地適用稅率為千分之2，民眾申請踴躍。但地方稅務局提醒，若全戶戶籍遷出自用住宅用地；或房屋供自己或他人營業或執行業務事務所等使用；房屋出租供他人居住，未作自用住宅使用等三種情況，將不符合自用住宅用地要件，無法再適用較低的自住稅率。
舉例來說，黃先生的土地經核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅，但因為孩子學區考量，在2018年5月將全戶戶籍遷出，未在戶籍遷出後30日內向地方稅稽徵機關申報改課，被地稅局在2023年查獲後，應自2019年起改按一般用地稅率課徵地價稅，除補徵2019年至2023年差額地價稅外，並處短匿稅額三倍以下罰鍰。
另一種常見違規情況，就是原核准地價稅適用特別稅率，土地用途變更或不符合適用要件，常見狀況包括寺廟用地供攤商營業使用；騎樓用地加裝鐵捲門或供營業用，未供公共通行使用；加油站用地附設加水站、洗車設施、銷售汽機車用品等。
例如，陳小姐名下土地原本經申請騎樓走廊地供公共通行使用免徵地價稅，因該騎樓自2020年2月起已加裝鐵捲門，未供公共通行使用，且未於30日內向地方稅稽徵機關申報改課，經地稅局在2023年查獲，應自2021年起恢復一般用地稅率課徵地價稅，除補徵2021年至2023年地價稅外，並處短匿稅額三倍以下罰鍰。
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