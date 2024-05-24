報稅要快 國稅局淡水所推手機報稅輕鬆五步驟
每年五月就是民眾的報稅季節，除了報稅期間在5月1日起到5月31日止，而距離申報截止日5/31僅剩下不到一個星期，北區國稅局淡水稽徵所主任 廖祝君表示，除了尚未申報的民眾儘速辦理結算申報，其實用建議使用手機報稅，只要簡單的身份驗證及五個步驟，就可以迅速完成申報。
北區國稅局淡水稽徵所主任廖祝君表示，納稅義務人使用手機報稅，進入「財政部電子申報繳稅服務網」後，點選「國人綜合所得稅」、「綜所稅結算申報」後，就能進入「手機版」報稅服務，只要身份驗證、填寫資料、確認稅額、繳退稅、申報完成這個五步驟即可完成，不用再使用插卡等工具。
主任廖祝君表示，採用線上繳稅最方便，不僅能在24小時上網報稅，滑手機「5分鐘內」完成，透過財政部「綜合所得稅手機報稅3.0」系統，以瀏覽器進入「財政部電子申報繳稅服務網」，僅簡單5步驟就順利解決，不須打開電腦、不用準備讀卡機，在任何地點與時間，都能以手機完成所有報稅流程。也提醒民眾要再5月31日前完成報稅。
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