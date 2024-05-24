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疫情紅利助攻 2021年台灣稅收彈升優於亞太鄰國

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部發布統計通報，2021年主要國家或因上年遞延稅款入帳，稅收多呈反彈，其中，台灣年增21%。圖／聯合報系資料照片
財政部發布統計通報，2021年主要國家或因上年遞延稅款入帳，稅收多呈反彈，其中，台灣年增21%。圖／聯合報系資料照片

財政部今日發布統計通報，2021年主要國家或因上年遞延稅款入帳，稅收多呈反彈，其中台灣、馬來西亞及澳洲均為雙位數增幅，分別為21%、17.7%及11.6%。

2021年與疫情前的2019年比較，多數國家稅收呈現下滑，台灣受惠防疫表現不俗、經濟衝擊較小，以及疫情紅利助攻上市櫃公司獲利，稅收大增17.2%，遠優於亞太鄰國，如正成長的日本3.9%，澳洲6%。

財政部表示，2020 年初爆發嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，對全球經濟造成嚴重衝擊，各國政府為減輕企業及民眾負擔，紛紛推出減稅及延分期等稅務紓困措施。

根據亞洲開發銀行（ADB）最新發布資料，2020年亞太地區41國中，有23國稅收（不含關稅等貿易稅）下降，其中香港、馬來西亞、菲律賓及泰國受旅遊重創拖累，稅收減幅均逾1成，台灣與日本均減 3.1%。

另外，企業或個人因新冠疫情受創，可能影響繳稅行為，觀察各國欠稅金額占當年總稅收比重，台灣2021年為5.1%，僅高於日本及新加坡的1.5%上下，與疫情前2019年比較，除台灣下降0.2個百分點及日本持平外，其他國家欠稅占比均上升，又以泰國增加8.3個百分點最多。

在稅務人員離職率方面，台灣2021年為5.6%，在與香港、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、澳洲等國家中屬於中間偏低水準，較2019年下降0.4 個百分點，稅務人員離職率偏高的泰國、澳洲則各上升4.6、1.5個百分點。

日本 疫情 馬來西亞

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