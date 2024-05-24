被繼承人死亡後獲配股利 要報綜所稅還是遺產稅？
財政部台北國稅局表示，近來接獲民眾來電詢問，被繼承人死亡日後獲配上市、上櫃或興櫃公司股利，應列入遺產申報嗎？
台北國稅局說明，被繼承人所遺上市、上櫃或興櫃公司股票，若該股票的除權（息）日在死亡日之前，因為被繼承人已取得領取股利的權利，所以應申報遺產稅；反之，若除權（息）日在被繼承人死亡日之後，則所配發的股利為繼承人之所得，應課徵繼承人的所得稅，非遺產範圍。
國稅局舉例，甲君於2023年9月20日死亡，遺有季配息之A上市公司股票，2023年該股票第三季除息日為2023年9月14日、第四季除息日為2023年12月14日，A公司分別於2023年10月12日、2024年1月11日配發現金股利。
甲君死亡時，A公司股票第三季已除息，甲君已取得配息的權利，故其於2023年10月12日獲配的現金股利，應計入遺產總額申報；之後A公司於2023年12月14日除息時，甲君已死亡，則2024年1月11日配發的現金股利則屬繼承人的所得，應由繼承人申報綜所稅。
國稅局提醒，被繼承人死亡時若遺有上市、上櫃或興櫃公司股票，除股票本身應申報遺產稅外，並需注意是否有應申報的股利。
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