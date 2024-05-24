公平會審查 外送平台併購 3面向評市占率

Uber擬併購foodpanda台灣外送事業，社會高度關注，對於如何認定結合案市占率，公平會主委李鎂昨日在立法院經濟委員會備詢時表示，市場集中度也就是市占率是此案審議重點，而市占率界定，將從營業額、信用卡簽單、訂單數等三面向，是否同意結合案，也會從商家、外送員及消費者影響審慎評估。

至於兩家平台目前市占率？李鎂表示，一定超過五成以上，二○二○年曾經處理兩大平台調降薪資時，當時市占率有七、八成以上，目前市占率會再重新界定評估。

UberEats併購foodpanda台灣外送事業，最後還要經公平會等主管機關審核。立法院經濟委員會昨天邀公平會報告「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」，並備質詢。

公平會報告指出，已接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda結合申報案件，現正審查資料是否齊備，待提出完整資料後，就開始審查。

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