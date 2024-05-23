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勞保財務危機…勞長：撥補就是改革 學者：這算什麼改革

輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

1-2月千萬發票獎 三張未領

經濟日報／ 記者邱琮皓╱台北報導

財政部昨（23）日表示，今年1月至2月期統一發票1,000萬特別獎還有三張未領，其中花費最低僅60元，是在新北市土城區金城立體停車場停車；特獎200萬元還有五張未領。

今年1月至2月期統一發票中獎號碼已於今年3月25日開獎，1,000萬元特別獎共開出12張、200萬元特獎則開出14張。

截至財政部最新統計，1,000萬特別獎還有三張未領，包括在台灣中油桃園營業處中山路加油站的125元加油發票、於新北土城金城立體停車場開出的60元發票，以及位於高雄前鎮的「全家高雄梧州店」246元發票。

停車場 統一發票 財政部

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