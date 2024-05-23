KPMG 解析 歐盟通過 AI 法案 兩大衝擊
歐洲理事會日前通過世界上第一部監管人工智慧的AI Act（人工智慧法案），KPMG昨（23）日表示可能帶來兩大衝擊，首先須投入大量資源審查，不利中小型AI公司發展，其次AI使用者將面臨更嚴格的使用限制。
全球首部人工智慧法將於6月生效，KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表示，現在人工智慧法案的通過，可說是AI的「信任標竿時刻」，預期將帶動全球包含台灣在內的AI治理法規，全面加速立法。
謝昀澤指出，未來台灣廠商若在歐盟領域內開發或使用AI系統，要確保其產品符合法案要求，進行適當風險管理和資料治理，必須具備其符合記錄保存、透明度、人類監督等關鍵要求的證據。
KPMG安侯企業管理股份有限公司科技法律專家趙慶宏提醒兩大衝擊。首先，為確保符合歐盟要求，OpenAI等AI巨頭將須投入大量資源進行合規性審查，對新興AI公司和中小企業造成更大壓力，將有利於像OpenAI這樣的大型企業鞏固其市場地位。
其次，AI使用者將獲得更多透明度和保障，知悉與AI互動細節及風險，但同時也可能面臨更嚴格使用限制。
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