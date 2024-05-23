節省地價稅留意兩時間點 當年度可適用特別稅率

地方稅務局提醒，民眾想節省地價稅，留意兩個關鍵時間點。首先應在9月22日前向稽徵機關申請適用特別稅率，核准後才能在當年度適用；其次，納稅基準日為每年8月31日，當天土地在誰名下，就要負責繳納當年地價稅。

地價稅每年11月開徵，一般用地稅率從千分之10到千分之55不等，採累進方式課徵，而自用住宅用地稅率則僅千分之2，稅率相差逾四倍，申請適用自用住宅用地稅率可達節稅效果。

各種土地適用地價稅率

地方稅務局提醒，依規定，納稅人要在開徵40日前，也就是每年9月22日，向土地所在地的地方稅稽徵機關申請按特別稅率課徵地價稅，申請核准才能在當年開始適用，逾期申請就必須等到次年才能適用。

另外地價稅「納稅義務基準日」為每年8月31日，當日地政機關「土地登記簿」所記載的土地所有權人或典權人，就是當年度地價稅納稅人。

在稅率方面，地價稅一般用地稅率分為六級，稅率為千分之10至千分之55累進稅率課徵，若為自用住宅、勞工宿舍用地、國民住宅用地，特別稅率可降至千分之2。

若要申請適用稅率為千分之2的「自用住宅用地」，適用條件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地設有戶籍登記，無出租、無營業之住宅用地，土地上的房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，都市土地以300平方公尺為限；非都市土地以700平方公尺為限，土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

若為勞工宿舍用地，同樣也可適用千分之2稅率，只要符合公民營企業興建專供勞工居住用地，並無適用面積限制。申請時須提供建照或使照影本、以及勞工行政主管機關核准相關證明文件。

另外，如果為依區域計畫法或都市計畫法劃定的工業區土地或依其他法律規定的工業用地、或工業主管機關核准工業或工廠使用範圍內的土地，即可用工業用地資格來申請千分之10稅率；同樣稅率也可以用在包括私立公園、動物園、體育場所、加油站、停車場等用地。

商品推薦