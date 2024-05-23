外送平台合併 公平會盯三點

UberEats併購foodpanda，公平會主委李鎂昨（23）日表示，在市占率方面，將從營業額、信用卡簽單、訂單數等三面向界定，是否同意結合案，也會從商家、外送員及消費者影響審慎評估。

立法院經濟委員會昨日要求公平會針對兩大外送平台合併案提出專案報告，朝野立委關注兩大平台結合後，將成獨占市場、甚至「一家烤肉萬家哭」。

立委邱議瑩質詢質疑，目前外界估計兩外送平台合併後市占率達八成，公平會審查時如何認定？李鎂表示，此案是第一大與第二大外送平台的結合案，將會顯著改變市場結構，公平會一定會審慎把關，但市占率有很多界定方式，例如營業額、信用卡簽單、訂單數，公平會會有界定原則。

朝野立委也關注兩平台合併後的外送員勞動權益、消費者權益等影響，李鎂表示，14日已經收件，目前正在確認資料是否符合規定，確定資料完整後將正式審查，審查期間30個工作天內不得進行結合，必要時可再延長60個工作天。

她強調，UberEats併購foodpanda將顯著改變市場結構，因此審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」 等四大面向。

審查過程中將徵詢利害關係人（餐廳、外送員、消費者等）所屬團體及相關主管機關意見，並召開公聽會或座談會，再由委員會議依公平交易法第13條規定，審酌其結合的「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」，再做出准駁決定。

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