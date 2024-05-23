父留下巨額遺產、母幫繳6百萬遺產稅...還要補繳贈與稅？專家指1舉動可免繳

李先生是一位富有的商人，當他因病過世，留下了一筆巨額遺產8700萬元。他的繼承人包括了李太太（母）和兒子。李太太心疼兒子，決定以自己的銀行存款支付全部遺產稅，共計600萬元。

但這裡有個有趣的小細節：她並沒有向兒子要回這筆墊繳的遺產稅，也就是那600萬元。

國稅局的眼睛看哪裡？國稅局會去注意「繳稅金流」嗎？這種情況，母付了全部的遺產稅，是否涉及贈與呢？

難道，遺產協議分割的比例，需要與繳稅比例相當嗎？還是國稅局只要有人繳稅就好？

讓我們一起來看，南區國稅局的案例說明：

情況1：母繳納全部遺產稅600萬，兒子獨得8700萬遺產。

因母墊繳遺產稅，導致她的財產減少了600萬，就像母親贈與了600萬給兒子，要補繳贈與稅35.6萬（600萬-244萬後，乘以贈與稅率10％）。

情況2：母繳納全部遺產稅600萬，她分得遺產200萬，兒子分得8500萬遺產。

因母墊繳遺產稅，導致她財產減少了400萬，這也視同母親贈與400萬給兒子，要補繳贈與稅15.6萬（400萬-244萬後，乘以贈與稅率10％）。

情況3：母繳納全部遺產稅600萬，但她也從遺產中拿回墊繳的金額，兒子分得8100萬遺產。

因母的財產沒變動，因此沒有贈與問題。

情況４：最後，因墊繳遺產稅母親不僅沒有減少財產，反而增加了3750萬，所以沒有贈與問題。

財政部高雄國稅局說明，用自己已經擁有的財產先行支付了遺產稅，但在分割遺產時沒有先扣除這筆墊繳的稅款，也沒有向其他繼承人要回這筆錢。

你分到的遺產比你墊繳的金額還少，這就意味著你因為繼承反而讓自己的財產減少了。

實際上，你已經免除了其他繼承人應該償還遺產稅的義務。應就其所墊繳遺產稅款項扣除其實際繼承財產後之差額，視同對其他繼承人的贈與，應依法課徵贈與稅。

案例看到這裡，多數人都會很驚訝！

R姐貼心建議：

在分割遺產時應該先扣除這筆墊繳的稅款，分配給墊繳遺產稅的人，避免反而又增加一筆贈與稅。

原來國稅，不只是關心「有人繳遺產稅」，實際上每一筆錢的金流，會造成哪種稅賦，在AI與大數據的協助下，是完全無法逃過國稅局的眼睛的。

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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