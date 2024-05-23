快訊

抓到了！永和砍人案22歲兇嫌為500元行兇 逃7小時落網

國家警報響了！2地山區大雨特報恐下到晚上 2縣市防大雷雨

是你嗎？協尋千萬富翁！統一發票1,000萬特別獎 還有3張未兌領

父留下巨額遺產、母幫繳6百萬遺產稅...還要補繳贈與稅？專家指1舉動可免繳

聯合新聞網／ 廖嘉紅
遺產稅示意圖／聯合報系資料照片
遺產稅示意圖／聯合報系資料照片

李先生是一位富有的商人，當他因病過世，留下了一筆巨額遺產8700萬元。他的繼承人包括了李太太（母）和兒子。李太太心疼兒子，決定以自己的銀行存款支付全部遺產稅，共計600萬元。

但這裡有個有趣的小細節：她並沒有向兒子要回這筆墊繳的遺產稅，也就是那600萬元。

國稅局的眼睛看哪裡？國稅局會去注意「繳稅金流」嗎？這種情況，母付了全部的遺產稅，是否涉及贈與呢？

難道，遺產協議分割的比例，需要與繳稅比例相當嗎？還是國稅局只要有人繳稅就好？

讓我們一起來看，南區國稅局的案例說明：

情況1：母繳納全部遺產稅600萬，兒子獨得8700萬遺產。

因母墊繳遺產稅，導致她的財產減少了600萬，就像母親贈與了600萬給兒子，要補繳贈與稅35.6萬（600萬-244萬後，乘以贈與稅率10％）。

情況2：母繳納全部遺產稅600萬，她分得遺產200萬，兒子分得8500萬遺產。

因母墊繳遺產稅，導致她財產減少了400萬，這也視同母親贈與400萬給兒子，要補繳贈與稅15.6萬（400萬-244萬後，乘以贈與稅率10％）。

情況3：母繳納全部遺產稅600萬，但她也從遺產中拿回墊繳的金額，兒子分得8100萬遺產。

因母的財產沒變動，因此沒有贈與問題。

情況４：最後，因墊繳遺產稅母親不僅沒有減少財產，反而增加了3750萬，所以沒有贈與問題。

財政部高雄國稅局說明，用自己已經擁有的財產先行支付了遺產稅，但在分割遺產時沒有先扣除這筆墊繳的稅款，也沒有向其他繼承人要回這筆錢。

你分到的遺產比你墊繳的金額還少，這就意味著你因為繼承反而讓自己的財產減少了。

實際上，你已經免除了其他繼承人應該償還遺產稅的義務。應就其所墊繳遺產稅款項扣除其實際繼承財產後之差額，視同對其他繼承人的贈與，應依法課徵贈與稅。

案例看到這裡，多數人都會很驚訝！

R姐貼心建議：

在分割遺產時應該先扣除這筆墊繳的稅款，分配給墊繳遺產稅的人，避免反而又增加一筆贈與稅。

原來國稅，不只是關心「有人繳遺產稅」，實際上每一筆錢的金流，會造成哪種稅賦，在AI與大數據的協助下，是完全無法逃過國稅局的眼睛的。

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

繼承權 贈與稅 遺產稅

延伸閱讀

降息前債券ETF布局好時機？00933B總報酬率達13.3% 專家：金融債就是穩

0050站上171塊多…台股創新高後緊接著大崩盤？ 回頭看16年歷史：只有4％機率

黃仁勳帶所羅門（2359）股價起飛！天天亮漲停...網看1營運關鍵憂重演老AI走勢

00929存股40年後通膨月領剩2萬8！想安心退休要千張...專家指1事必須做到

相關新聞

父留下巨額遺產、母幫繳6百萬遺產稅...還要補繳贈與稅？專家指1舉動可免繳

李先生是一位富有的商人，當他因病過世，留下了一筆巨額遺產8700萬元。他的繼承人包括了李太太（母）和兒子。李太太心疼兒子，決定以自己的銀行存款支付全部遺產稅，共計600萬元。

2024版租屋補助條件放寬！申請要件1次看：房東不能拒絕、父母有房不影響、頂加也能送件

2024版的租屋補助較往年來講條件寬鬆很多，過去如果你有送件卻沒通過這次也可以試試看。

賣出老公寓要繳稅87萬！專家教戰：只需繳3萬的方法…土地增值稅也減免

黃先生夫妻在105年7月，購買一間500萬2樓小公寓，位於學校附近，方便小孩上學，生活機能良好。他們在這裡建立了美好的回憶，見證了孩子成長，度過了幸福時光。然而，隨著孩子長大，空間不足，他們希望換一間有電梯和停車位的房子。

趕快對獎！統一發票1、2月期千萬獎金有3張未領 停車、加油民眾留意

財政部今日提醒，今年1、2月期統一發票中獎千萬特別獎還有3張未領，分別是在桃園中山路台灣中油加油站125元加油、土城金城...

Uber已送件 公平會將審慎決定

Uber上周宣布將斥資三○八億元併購foodpanda在台外送業務，公平會證實已經接獲結合申請案，目前正審查相關資料是否...

虛擬貨幣專法 年底前定案

詐騙集團用虛擬貨幣對詐款洗錢、匯出資金日益氾濫，立委關切金管會何時訂定虛擬貨幣專法防詐，新任金管會主委彭金隆昨天表示，金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。