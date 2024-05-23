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趕快對獎！統一發票1、2月期千萬獎金有3張未領 停車、加油民眾留意

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
今年1、2月期千萬獎金統一發票3張未領。圖／本報系資料照片
今年1、2月期千萬獎金統一發票3張未領。圖／本報系資料照片

財政部今日提醒，今年1、2月期統一發票中獎千萬特別獎還有3張未領，分別是在桃園中山路台灣中油加油站125元加油、土城金城停車場停車費60元，以及在高雄前鎮廣西路上的全家便利商店246元買物品；另外，獎金200萬的特獎、雲端發票獎金100萬也各有5張尚未領獎。

1、2月期統一發票中獎號碼，千萬特別獎中獎號碼為「16620962」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「50008017」。領獎期間自113年4月6日起至113年7月5日止。

200萬未領特獎發票包括台北市八德路的大潤發721元買食品；新竹縣芎林鄉文明路上的中油800元加油發票；Uber Eats外送費36元；台南市中西區民族路上統一超商35元食品發票；與高雄美濃區美泰百貨136元發票。

另外，為妥善運用統一發票給獎經費，提高消費者索取雲端發票誘因，財政部規劃今年3-12月期各期統一發票將增開雲端發票專屬獎500元獎30萬組，每期組數由165萬組增加至195萬組。

其餘特獎與1-2月期組數相同，今年3-12月期各期統一發票開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組。每期雲端發票專屬獎將開出206萬6030組。

財政部呼籲，民眾購物消費請多利用載具索取雲端發票，並透過大平台或兌獎App進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎，就不用擔心錯過財神，讓中獎獎金飛走。

統一發票 財政部 雲端

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