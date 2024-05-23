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2024版租屋補助條件放寬！申請要件1次看：房東不能拒絕、父母有房不影響、頂加也能送件

聯合新聞網／ 小弱肌理財中
2024年的租屋補助條件放寬。租屋示意圖／聯合報系資料照
2024年的租屋補助條件放寬。租屋示意圖／聯合報系資料照

2024版的租屋補助較往年來講條件寬鬆很多，過去如果你有送件卻沒通過這次也可以試試看。

更多租屋補助問題都在圖中。

1、租屋補助專案的家庭成員無包含父母（超重要）。

2、只要有租屋事實就可以申請。

3、如合約內已註明不可申請租屋補助還是可以申請且房東不可以此解約（有罰則）。

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房東 租屋

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