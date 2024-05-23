2024版租屋補助條件放寬！申請要件1次看：房東不能拒絕、父母有房不影響、頂加也能送件

黃先生夫妻在105年7月，購買一間500萬2樓小公寓，位於學校附近，方便小孩上學，生活機能良好。他們在這裡建立了美好的回憶，見證了孩子成長，度過了幸福時光。然而，隨著孩子長大，空間不足，他們希望換一間有電梯和停車位的房子。

2024-05-23 11:51