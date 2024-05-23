Uber已送件 公平會將審慎決定

Uber上周宣布將斥資三○八億元併購foodpanda在台外送業務，公平會證實已經接獲結合申請案，目前正審查相關資料是否齊備，之後就會進行審查。公平會指出，這件結合案影響深遠，公平會必定審慎做出決定，確保維護自由與公平競爭。

立法院經濟委員會今天邀請公平會主委李鎂，提出「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」專案報告。兩大外送平台一旦合併，市占率將近八成，引發外界質疑有壟斷之嫌，公平會的態度因此受到關注。

公平會在書面報告指出，已於日前接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda結合的申報案件，目前正審查結合申報資料是否齊備，等Uber提出完整申報資料後，公平會就會受理申報並開始進行審查。

針對審查程序，公平會官員表示，公平交易法規定，參與結合事業在公平會受理申報後起算卅個工作天內不得進行結合，必要時，公平會得將審查期間再延長六十個工作天。

公平會說，外送平台的出現，結合「平台經濟」及「零工經濟」兩大新興商業經濟型態，改變社會大眾的消費習慣及餐飲業的商業經營模式，也創造新的工作機會。公平會向來關注外送平台市場競爭狀況，先前也曾針對外送平台要求合作餐廳接受「店內價條款」及「顧客自取」等垂直交易限制行為作成處分案例，因此對外送平台的營運模式，會關切有無對市場的競爭產生影響。

公平會表示，Uber合併foodpanda將顯著改變市場結構，公平會的審查重點將放在「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等四大面向，審查過程中將徵詢餐廳、外送員、消費者等利害關係人所屬團體及相關主管機關的意見，並召開公聽會或座談會，再由公平會委員會議依規定審酌其結合的「整體經濟利益」是否大於「限制競爭之不利益」，做出准駁的決定。

公平會官員表示，外送經濟已經深入全民生活，這次結合案影響深遠，公平會必定審慎做出決定，確保維護自由與公平競爭，以達成促進經濟安定與繁榮的公平交易法宗旨。

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