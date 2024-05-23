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虛擬貨幣專法 年底前定案

聯合報／ 記者朱漢崙呂俊儀／台北報導
新任金管會主委彭金隆（左二）昨首度赴立法院財委會，進行業務報告並備詢，一旁的銀行局長莊琇媛（右）向他進行說明。記者林俊良／攝影
新任金管會主委彭金隆（左二）昨首度赴立法院財委會，進行業務報告並備詢，一旁的銀行局長莊琇媛（右）向他進行說明。記者林俊良／攝影

詐騙集團用虛擬貨幣對詐款洗錢、匯出資金日益氾濫，立委關切金管會何時訂定虛擬貨幣專法防詐，新任金管會主委彭金隆昨天表示，金管會已進行委外研究，結果最快九月底出爐，今年底前將決定是否訂定專法，若要訂專法，立法架構最快會在明年上半年提出。

彭金隆昨天首度赴立法院財委會業務報告，除了打詐相關議題，他也針對壽險業監理、開放比特幣ＥＴＦ複委託投資、當沖降稅延長、調降金融營業稅等議題表達金管會立場。其中在壽險監理上，彭金隆首度釋出評估拿掉「淨值比」的監理指標，但二○二六年之前還不會動。

打詐方面，彭金隆指出，現在儘管沒有虛擬貨幣專法，但虛擬資產業者預計六月底成立公會，金管會也將輔導公會訂定自律規範，在立專法前，先用自律規範方式度過空窗期；此外，金管會已與數位部、內政部、法務部阻詐聯防。

此外，朝野立委也關切設置「融資公司法」專法，有別於先前金管會對融資公司法專法持保留態度，彭金隆表示已在收集各國對融資公司管理內涵，並研議未來是否專法管理的可能性。

至於市場熱議多時的比特幣ＥＴＦ複委託投資也可望開放。彭金隆說，券商公會建議以兩個前提進行開放，首先是先專業投資人，包括法人或資產超過三千萬元的自然人，另外是投資人複委託前，必須簽風險預告書。他表示，預定今年底前決定是否開放。

針對當沖降稅延長、調降金融營業稅等兩大議題，彭金隆指出，站在增進金融產業競爭力來看，希望金融營業稅可降到百分之二；至於當沖降稅，他希望能再延長五年，但最終還是要尊重財政部決定。財政部官員則說，兩個降稅案都還在研議中，由於外界意見眾多，希望金管會可以再度補充意見，以利後續與外界溝通。

而先前傳出民眾因為欠債，導致保單遭法院強制執行解約清償債務，影響被保險人保障。保險局長施瓊華昨說，保險局已邀業者開會，將建議法院保險金額在一百萬以下的小額保單免除強制執行，另外也將推動保險法修法，納入受益人介入權的行使，以及小額保單免於強制執行範圍，最快六月底預告修法草案。至於訂一百萬元以下，主要是考慮民眾的基本保障，人壽保險平均保額水準約落在一百萬元。

保險 彭金隆 虛擬貨幣

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