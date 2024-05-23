手足繼承共有土地地價稅率未必相同
兄弟姊妹繼承並共有土地，未必能適用同樣的地價稅率。新竹市稅務局表示，實務上可能會因房地不屬於同一人所有，造成地價稅適用稅率不同。
稅務局指出，自用住宅用地應符合土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦理完成戶籍登記、無出租或供營業用、土地上的建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有等要件，才可適用千分之2優惠稅率。
稅務局表示，日前有民眾甲君詢問，他與弟弟繼承父親名下同一筆土地，各持分一半，同時向稅務局申請按自宅用地優惠稅率課徵地價稅，卻只有弟弟的申請被核准。
稅務局解釋，甲君父親土地由他與弟弟各繼承一半，地上建物由弟弟全部繼承，弟弟同時持有土地及地上建物，因此可按優惠稅率千分之2課徵，稅額3,000元；甲君僅持有土地，須按一般用地稅率1％課徵地價稅，稅額1.5萬，兩人稅額相差四倍之多。
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