快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

配偶剩餘財產分配繳清稅一年內給付

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

財政部北區國稅局表示，當夫妻一方死亡，生存配偶行使剩餘財產差額分配請求權，繼承人應在遺產稅繳清證明書或免稅證明書核發日起一年內，給付請求權價值的財產給生存配偶。

北區國稅局指出，夫妻一方死亡，法定財產制關係消滅時，夫或妻現存的「婚後財產」排除因繼承或其他無償取得的財產及慰撫金，扣除婚姻關係存續中所負債務後，若還有剩餘，雙方剩餘財產的差額應平均分配。

國稅局說明，納稅人申報被繼承人遺產稅時，可主張自遺產總額扣除配偶剩餘財產差額分配請求權價值，之後經國稅局核發遺產稅繳清證明書或免稅證明書，繼承人應於證明書核發日起一年內給付生存配偶。

免稅 國稅局 遺產稅

延伸閱讀

金融營業稅調降、當沖降稅延長？財政部：研議中

報稅服務兼學習 淡水50名大學生助解納稅難題

仍有近3成民眾未報稅！截止日倒數10天 國稅局建議用手機申報

暫停營業當期 仍須報稅

相關新聞

配偶剩餘財產分配繳清稅一年內給付

財政部北區國稅局表示，當夫妻一方死亡，生存配偶行使剩餘財產差額分配請求權，繼承人應在遺產稅繳清證明書或免稅證明書核發日起...

手足繼承共有土地地價稅率未必相同

兄弟姊妹繼承並共有土地，未必能適用同樣的地價稅率。新竹市稅務局表示，實務上可能會因房地不屬於同一人所有，造成地價稅適用稅...

境外資金匯回 符三條件要稅

財政部台北國稅局表示，民眾匯回境外資金不一定要課稅，若同時符合三項門檻，包含海外所得超過100萬元、基本所得額超過670...

綜所稅報稅倒數 三成民眾還未申報

5月報稅季進入倒數，財政部台北國稅局表示，截至前（21）日，已有468萬件完成綜所稅申報，以去年總申報件數來估算，約仍有...

仍有近3成民眾未報稅！截止日倒數10天 國稅局建議用手機申報

截至113年5月21日止，已完成112年度綜合所得稅申報件數約468萬件，約占去年總申報件數663萬件的71%，財政部台...

報稅倒數十天！近三成民眾仍未申報 國稅局籲加緊腳步

財政部台北國稅局表示，截至5月21日止，已完成2023年綜所稅申報件數約468萬件，占去年總申報件數663萬件的71%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。