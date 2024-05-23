配偶剩餘財產分配繳清稅一年內給付

財政部北區國稅局表示，當夫妻一方死亡，生存配偶行使剩餘財產差額分配請求權，繼承人應在遺產稅繳清證明書或免稅證明書核發日起一年內，給付請求權價值的財產給生存配偶。

北區國稅局指出，夫妻一方死亡，法定財產制關係消滅時，夫或妻現存的「婚後財產」排除因繼承或其他無償取得的財產及慰撫金，扣除婚姻關係存續中所負債務後，若還有剩餘，雙方剩餘財產的差額應平均分配。

國稅局說明，納稅人申報被繼承人遺產稅時，可主張自遺產總額扣除配偶剩餘財產差額分配請求權價值，之後經國稅局核發遺產稅繳清證明書或免稅證明書，繼承人應於證明書核發日起一年內給付生存配偶。

商品推薦