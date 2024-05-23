綜所稅報稅倒數 三成民眾還未申報

5月報稅季進入倒數，財政部台北國稅局表示，截至前（21）日，已有468萬件完成綜所稅申報，以去年總申報件數來估算，約仍有三成未報稅，國稅局提醒民眾把握最後期限。

根據統計，去年綜所稅總申報件數為663萬件，今年截至昨日則有468萬件申報，約占71%。

換言之，至少還有三成的民眾尚未完成綜所稅申報。

台北國稅局建議，民眾可選擇用手機報稅，無須另外安裝App。

民眾只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號加查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一，完成身分驗證之後，即可報稅。

國稅局提醒，納稅人若使用繳稅取款委託書繳稅，將自6月12日零時起陸續提兌，民眾務必在6月11日前檢視結算申報填報扣款帳戶，預留足額存款以利提兌。

國稅局說明，若因納稅人資料填寫錯誤，例如身分證號、金融機構代號或帳號錯誤或誤用已結清帳戶，或在結算申報截止日存款不足等原因，導致無法提兌或提兌不足者，國稅局將填發繳款書通知納稅人限期繳納，並就未繳納的稅款自結算申報截止日（如2024年為5月31日）次日起，至限期繳納補稅日止，按日加計利息，一併徵收。

因此是否加計利息，是以結算申報截止日為準，而不是以提兌日為準。

國稅局舉例，甲君以本人帳戶辦理委託取款轉帳繳納稅額5,000元，如果該存款帳戶在結算申報截止日的餘額僅2,000元，國稅局將就不足的3,000元通知甲君限期繳納，並自6月1日起依固定利率1.6％按日加計利息。

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