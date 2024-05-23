快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

綜所稅報稅倒數 三成民眾還未申報

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
根據統計，去年綜所稅總申報件數為663萬件，今年截至昨日則有468萬件申報，約占71%。 圖／聯合報系資料照片
根據統計，去年綜所稅總申報件數為663萬件，今年截至昨日則有468萬件申報，約占71%。 圖／聯合報系資料照片

5月報稅季進入倒數，財政部台北國稅局表示，截至前（21）日，已有468萬件完成綜所稅申報，以去年總申報件數來估算，約仍有三成未報稅，國稅局提醒民眾把握最後期限。

根據統計，去年綜所稅總申報件數為663萬件，今年截至昨日則有468萬件申報，約占71%。

換言之，至少還有三成的民眾尚未完成綜所稅申報。

台北國稅局建議，民眾可選擇用手機報稅，無須另外安裝App。

民眾只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號加查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一，完成身分驗證之後，即可報稅。

國稅局提醒，納稅人若使用繳稅取款委託書繳稅，將自6月12日零時起陸續提兌，民眾務必在6月11日前檢視結算申報填報扣款帳戶，預留足額存款以利提兌。

國稅局說明，若因納稅人資料填寫錯誤，例如身分證號、金融機構代號或帳號錯誤或誤用已結清帳戶，或在結算申報截止日存款不足等原因，導致無法提兌或提兌不足者，國稅局將填發繳款書通知納稅人限期繳納，並就未繳納的稅款自結算申報截止日（如2024年為5月31日）次日起，至限期繳納補稅日止，按日加計利息，一併徵收。

因此是否加計利息，是以結算申報截止日為準，而不是以提兌日為準。

國稅局舉例，甲君以本人帳戶辦理委託取款轉帳繳納稅額5,000元，如果該存款帳戶在結算申報截止日的餘額僅2,000元，國稅局將就不足的3,000元通知甲君限期繳納，並自6月1日起依固定利率1.6％按日加計利息。

國稅局 報稅 結算申報

延伸閱讀

報稅服務兼學習 淡水50名大學生助解納稅難題

仍有近3成民眾未報稅！截止日倒數10天 國稅局建議用手機申報

3家報稅月美食優惠！ 月底省錢全都靠「頂呱呱8塊炸雞桶、MOS激省三餐應援券、身穿紅藍衣贈就饗套餐」

暫停營業當期 仍須報稅

相關新聞

虛擬貨幣專法 年底前定案

詐騙集團用虛擬貨幣對詐款洗錢、匯出資金日益氾濫，立委關切金管會何時訂定虛擬貨幣專法防詐，新任金管會主委彭金隆昨天表示，金...

Uber已送件 公平會將審慎決定

Uber上周宣布將斥資三○八億元併購foodpanda在台外送業務，公平會證實已經接獲結合申請案，目前正審查相關資料是否...

配偶剩餘財產分配繳清稅一年內給付

財政部北區國稅局表示，當夫妻一方死亡，生存配偶行使剩餘財產差額分配請求權，繼承人應在遺產稅繳清證明書或免稅證明書核發日起...

手足繼承共有土地地價稅率未必相同

兄弟姊妹繼承並共有土地，未必能適用同樣的地價稅率。新竹市稅務局表示，實務上可能會因房地不屬於同一人所有，造成地價稅適用稅...

境外資金匯回 符三條件要稅

財政部台北國稅局表示，民眾匯回境外資金不一定要課稅，若同時符合三項門檻，包含海外所得超過100萬元、基本所得額超過670...

綜所稅報稅倒數 三成民眾還未申報

5月報稅季進入倒數，財政部台北國稅局表示，截至前（21）日，已有468萬件完成綜所稅申報，以去年總申報件數來估算，約仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。