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境外資金匯回 符三條件要稅

經濟日報／ 記者許如鎧╱台北報導
國稅局表示，民眾匯回境外資金不一定要課稅。 圖／聯合報系資料照片
國稅局表示，民眾匯回境外資金不一定要課稅。 圖／聯合報系資料照片

財政部台北國稅局表示，民眾匯回境外資金不一定要課稅，若同時符合三項門檻，包含海外所得超過100萬元、基本所得額超過670萬元、最低稅負稅額超過一般所得稅額，才須繳稅。

境外資金與境外所得課稅規定
境外資金與境外所得課稅規定

個人將資金配置於境外，其構成因素及來源眾多，若民眾將境外資金匯回，只要不屬於境外所得，就不涉及境外所得課徵所得稅或所得基本稅額問題，無須課稅。

哪些資金不屬於境外所得？例如收回境外投資股本或財富管理本金、向境外金融機構的借款、撤回原預計境外投資的資金、處分境外財產不屬增值部分，及國際貿易存放於境外的資金等。

不過，在境外從事各項投資、營運活動或提供勞務等所取得的所得，例如獲配境外被投資企業盈餘或股利、提供勞務取得所得及處分境外資產產生所得等，都應在獲配、取得及處分時依規定申報納稅。

國稅局說明，依《所得基本稅額條例》規定，個人於2010年以後取得的海外所得，同時符合下列三項門檻，首先，申報戶海外所得合計數在100萬元以上；第二，申報戶基本所得額超過670萬元（2024年起調升為750萬元、2025年報稅適用）；第三，基本稅額大於綜所稅一般所得稅額，才須繳納最低稅負。

另外，個人如果有取自大陸地區來源的所得，則依兩岸人民關係條例規定，這筆大陸地區來源所得應併同台灣地區來源所得課徵所得稅。

國稅局補充，為避免重複課稅，境外所得若有應納基本稅額或所得稅，而這筆境外所得在所得來源地已繳納所得稅，或大陸地區來源所得已在大陸地區繳納所得稅，可依規定自個人基本稅額或所得稅應納稅額中扣抵，保障自身權益。

國稅局呼籲，境外資金並不等同於境外所得，所得如超過核課期間即不再課稅，而個人基本稅額有課稅門檻，且境外已納稅額可扣抵應納稅額，因此個人境外資金匯回未必涉及課稅或漏稅問題，但若自行發現有漏稅情況，可自動補報繳並加計利息，就可免罰。

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