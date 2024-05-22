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仍有近3成民眾未報稅！截止日倒數10天 國稅局建議用手機申報

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
綜合所得稅申報進入倒數10天，台北國稅局表示，截至113年5月21日止，已完成112年度綜合所得稅申報件數約468萬件，約占去年總申報件數663萬件的71%。圖／本報系資料照片
綜合所得稅申報進入倒數10天，台北國稅局表示，截至113年5月21日止，已完成112年度綜合所得稅申報件數約468萬件，約占去年總申報件數663萬件的71%。圖／本報系資料照片

截至113年5月21日止，已完成112年度綜合所得稅申報件數約468萬件，約占去年總申報件數663萬件的71%，財政部台北國稅局今（22）日表示，距離申報截止日（5/31）僅剩10天，尚未申報的民眾儘速辦理結算申報，並建議使用手機報稅，迅速完成申報。

台北國稅局也提醒，納稅義務人使用繳稅取款委託書繳納112年度綜合所得稅結算申報自繳稅款，將於113年6月12日零時起陸續辦理提兌作業，民眾務必於6月11日前檢視結算申報填報扣款帳戶，預留足額存款以利提兌。

該局說明，若因納稅義務人資料填寫錯誤，像是如身分證字號、金融機構代號或帳號錯誤、誤用已結清帳戶，或結算申報截止日（113年5月31日）存款不足等原因，致無法提兌或提兌不足者，國稅局將填發繳款書通知納稅義務人限期繳納，並就未繳納稅款自結算申報截止日的次日起，至限期繳納補徵稅款日止，按日加計利息，一併徵收。

該局舉例，納稅義務人李先生112年度綜所稅結算申報以本人帳戶辦理委託取款轉帳繳納應自行繳納稅額5000元，如該存款帳戶在結算申報截止日的餘額僅有2000元，且未補足存款致提兌不足，國稅局將就不足的金額3000元填發繳款書通知李先生限期繳納，並自113年6月1日起依113年1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率1.6%按日加計利息徵收。

國稅局 報稅 所得稅 稅款 結算申報 財政部

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